|
Беларусь покоряет космос: как две очаровательные дамы готовятся к высокому полету?
06.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Космический кастинг в Беларуси начался два года назад. Претендентов на полет было несколько тысяч. Во время этапов, каждый из которых засекречен, отобрали шестерых полуфиналистов разных профессий, после чего в финал вышли две представительницы прекрасного пола. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына решила разобраться во всех подробностях подготовки к важному событию.
Смотрите в программе
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они долго к этому шли и уже в марте отправятся на МКС. Подробности рассказываем в программе «Специальный репортаж».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)