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Беларусь покоряет космос: как две очаровательные дамы готовятся к высокому полету?

06.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь покоряет космос: как две очаровательные дамы готовятся к высокому полету?
 Фото: Фото: Бережная Наталья

Космический кастинг в Беларуси начался два года назад. Претендентов на полет было несколько тысяч. Во время этапов, каждый из которых засекречен, отобрали шестерых полуфиналистов разных профессий, после чего в финал вышли две представительницы прекрасного пола. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына решила разобраться во всех подробностях подготовки к важному событию.

Смотрите в программе «Специальный репортаж»:

  • Какие требования предъявляли к кандидатам?
  • Правда ли, что идея отправить белорусского космонавта на орбиту родилась у самого президента?
  • Сколько дней экипаж проведет в космосе?
  • И как проходил финальный день тренировки?


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Они долго к этому шли и уже в марте отправятся на МКС. Подробности рассказываем в программе «Специальный репортаж».
 
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