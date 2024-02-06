Беларусь покоряет космос: как две очаровательные дамы готовятся к высокому полету?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Космический кастинг в Беларуси начался два года назад. Претендентов на полет было несколько тысяч. Во время этапов, каждый из которых засекречен, отобрали шестерых полуфиналистов разных профессий, после чего в финал вышли две представительницы прекрасного пола. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына решила разобраться во всех подробностях подготовки к важному событию.

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