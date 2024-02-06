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Беларусь нарастит поставки продуктов в Китай

06.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь нарастит поставки продуктов в Китай
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беларусь сертифицировала более 100 продовольственных предприятий для рынка Китая. Теперь поставки в КНР будут наращивать. Планируют также открывать совместные производства. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Молоко, масло, сгущенка, какао – ингредиенты для мороженого только натуральные. Вся продукция из отечественного сырья. Сначала десерт разливают по стаканчикам. И только потом отправляют на заморозку.

«Температура там минус 35 градусов. Оно дозакаляется, проходит несколько оборотов, минут 40, и выходит уже закаленное мороженое. Делаем на палке, в глазурях, в шоколадной глазури, в цветной глазури. Также есть линии, на которых вырабатывается мороженое в стаканчиках, в рожках», – рассказала инженер-технолог производственного участка сыродельного комбината Светлана Фролова.

Жителям Китая белорусское мороженое пришлось по вкусу. Рецептуры под восточного потребителя менять не пришлось. А сливочный вкус стал визитной карточкой продукта. Строительство совместного завода в КНР партнеры решили не откладывать.

«С нашей стороны будут сырье и рецептуры, а само производство, оборудование, персонал будут со стороны Китайской Народной Республики. Выгодно в плане продвижения нашей продукции на мировой рынок, продажи компонентов, то есть производства нашего сыродельного комбината, в частности масла, сухого молока. А также других компонентов», – отметил начальник производственного участка сыродельного комбината Александр Лычов.

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Предприятие уже сертифицировало некоторую продукцию для китайского рынка. У партнеров высокие требования к качеству. У Беларуси покупать готовы.

«В прошлом году мы поставили более 30 тысяч тонн нашей молочной продукции в Китай, в основном это сухие молочные ингредиенты, сухое обезжиренное молоко, сухая сыворотка. Молочная продукция их очень интересует и очень востребована» ,- сказала ведущий специалист по внешнеэкономической деятельности сыродельного комбината Диана Ероховец.

Покупают также мясную и кондитерскую продукцию, алкогольные и безалкогольные напитки. Аккредитацию на поставки в Китай получили 159 белорусских производителей.

«Процедура достаточно сложная. Это и проведение совместной работы по согласованию ветеринарных документов, по инспектированию белорусских предприятий. Эта работа, она идет, и есть результаты. Ежегодно наращиваются поставки и расширяется, что самое главное, ассортимент отгружаемой продукции», –отметила начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Ксения Мелешко.

Только за прошлый год право на экспорт в Китай получили 25 продовольственных предприятий. Сейчас Пекин – второй торговый партнер Минска по величине товарооборота.



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Теги: Минск
 
 
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