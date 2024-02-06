Беларусь нарастит поставки продуктов в Китай

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь сертифицировала более 100 продовольственных предприятий для рынка Китая. Теперь поставки в КНР будут наращивать. Планируют также открывать совместные производства. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Молоко, масло, сгущенка, какао – ингредиенты для мороженого только натуральные. Вся продукция из отечественного сырья. Сначала десерт разливают по стаканчикам. И только потом отправляют на заморозку.

«Температура там минус 35 градусов. Оно дозакаляется, проходит несколько оборотов, минут 40, и выходит уже закаленное мороженое. Делаем на палке, в глазурях, в шоколадной глазури, в цветной глазури. Также есть линии, на которых вырабатывается мороженое в стаканчиках, в рожках», – рассказала инженер-технолог производственного участка сыродельного комбината Светлана Фролова.

Жителям Китая белорусское мороженое пришлось по вкусу. Рецептуры под восточного потребителя менять не пришлось. А сливочный вкус стал визитной карточкой продукта. Строительство совместного завода в КНР партнеры решили не откладывать.

«С нашей стороны будут сырье и рецептуры, а само производство, оборудование, персонал будут со стороны Китайской Народной Республики. Выгодно в плане продвижения нашей продукции на мировой рынок, продажи компонентов, то есть производства нашего сыродельного комбината, в частности масла, сухого молока. А также других компонентов», – отметил начальник производственного участка сыродельного комбината Александр Лычов.