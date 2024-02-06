Патриотический форум молодежи Союзного государства стартовал в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске начался патриотический форум молодежи Союзного государства. На нем участники показывают свои волонтерские проекты. Основная тема – сохранение памяти о Великой Отечественной войне , сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

На форум в Минск съехались студенты не только из университетов Беларуси. Приехали и гости из России. При этом некоторым пришлось преодолеть несколько тысяч километров.

Иван Демин ради поездки прервал единственные в году каникулы и выгладил парадную форму своего университета.

«Мне было бы интересно наладить определенные взаимодействия с нашими белорусскими коллегами по части молодежной патриотической политики через определенную призму исторической науки. И через призму исторической науки не только касательно Великой Отечественной войны, которая достаточно развита, а может быть, даже применительно Первой мировой, которая, наверное, несколько несправедливо забыта», – рассказал студент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Иван Демин.

«Вот у меня прабабушка из Беларуси как раз. Она рассказывала о трагических событиях, которые произошли с ее семьей во время начала Великой Отечественной. И, конечно, я эту память храню в сердце и буду передавать будущим поколениям», –отметил студент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Кирилл Кожевников.

Первый день форума – самый насыщенный. Участники презентуют волонтерские проекты и делятся опытом. Андрей Малиновский возродил отряд, который существовал почти 70 лет назад. Его участники помогали отстраивать Советский Союз. Теперь же и белорусские студенты взялись за восстановление, но исторических мест.