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Патриотический форум молодежи Союзного государства стартовал в Минске
06.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске начался патриотический форум молодежи Союзного государства. На нем участники показывают свои волонтерские проекты. Основная тема – сохранение
На форум в Минск съехались студенты не только из университетов Беларуси. Приехали и гости из России. При этом некоторым пришлось преодолеть несколько тысяч километров.
Иван Демин ради поездки прервал единственные в году каникулы и выгладил парадную форму своего университета.
«Вот у меня прабабушка из Беларуси как раз. Она рассказывала о трагических событиях, которые произошли с ее семьей во время начала Великой Отечественной. И, конечно, я эту память храню в сердце и буду передавать будущим поколениям», –отметил студент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Кирилл Кожевников.
Первый день форума – самый насыщенный. Участники презентуют волонтерские проекты и делятся опытом. Андрей Малиновский возродил отряд, который существовал почти 70 лет назад. Его участники помогали отстраивать Советский Союз. Теперь же и белорусские студенты взялись за восстановление, но исторических мест.
«Мы строили патриотический молодёжный центр на базе Кобринского укрепления Брестской крепости. Планируется как очень значимое и в качестве исторической ценности здание. Так как фасады будут полностью реконструированы. Именно со временем военных действий», – отметил студент юридического факультета Белорусского государственного университета Андрей Малиновский.
Для Беларуси этот год знаковый. 80 лет назад республика была освобождена от фашистов. Спустя десятилетия здесь продолжают поиск братских могил. Это часть большого проекта. В стране расследуют дело о геноциде белорусского народа в годы войны. Новые исторические факты легли в основу книги «Без срока давности». Тема сохранения истории среди главных и в Союзном государстве.
Форум продолжится экскурсионной программой. Одна из знаковых точек – музей Великой Отечественной. В крупнейшем национальном хранилище ценностей военной истории находятся фотографии, документы, письма и личные вещи участников войны. На выставках участники форума смогут увидеть уникальные и раритетные экспонаты всего их более восьми тысяч.
Накануне на Высшем госсовете Союзного государства утвердили план мероприятий к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Это культурные, образовательные, спортивные и информационные проекты.
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Основная тема мероприятия – сохранение памяти о Великой Отечественной войне.
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