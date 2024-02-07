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«Я искусством болен»: выставка к 85-летию художника Владимира Волка открылась в Москве
07.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве открылась выставка, приуроченная к 85-летию со дня рождения художника Владимира Волка. Его работы представили в посольстве Беларуси в России. На презентации побывала корреспондент «МИР 24» Ольга Климкина.
«Я искусством болен». Так любил говорить художник-авангардист, скульптор и живописец Владимир Волк. Родился в 1939 году в Раменском Московской области. Потом была Великая Отечественная. Бумаги тогда почти не было, и юный художник рисовал на старых газетах и этикетках от лекарств. Может быть, тогда и родился его уникальный стиль.
Площадка для выставки была выбрана не случайно. Как рассказал посол Беларуси в России Дмитрий Крутой, Владимир Волк – это часть общей культуры и исторического наследия двух стран.
«Его искусство знают в Беларуси, очень ценят, очень любят в Беларуси. И мы думаем о том, как организовать подобную выставку в большом формате в нашей республике. И в определенном смысле наравне с Шагалом, с
«Красота спасет мир, если мир спасет красоту» – это тоже одна из любимых фраз мастера. Около четырех тысяч работ мэтра остаются востребованными у ценителей искусства. Последние 20 лет жизни художник занимался написанием икон. Он создал более 60 образов и мозаичных панно для храма Архангела Михаила в деревне Тихиничи в Беларуси.
«В этих работах как раз заложен глубочайший смысл соединения и объединения людей. Как важно нести это дальше, учиться у таких людей на примере их жизни не делению. Не делению, чтобы не нужно было потом искусственно объединять, придумывать какие-то искусственные формулы воссоединения», – сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
3 ноября 2015 года после тяжелой болезни Владимира Волка не стало. Его работы находятся в Третьяковской галерее, Музее Булгакова, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.
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Работы мастера представлены в посольстве Беларуси в России.
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