Фильм телеканала «МИР» «Город-герой Ленинград» показали курсантам в Петербурге

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Северной столице состоялся специальный показ документального фильма телеканала «МИР» – «Город-герой Ленинград». Его главными зрителями стали курсанты Санкт-Петербургского университета МВД России.

25 минут, в течение которых переплетаются хроника, факты и истории тех, кто помог городу выстоять. От первых дней осады – до салюта в 1944-м, когда город был освобожден от фашистской блокады. В основе фильма – история семьи Владимира Путина. Отец российского президента тоже бился за Ленинград.

«Этот фильм показал мне и объяснил, что в действительности здесь происходило, какой ужас здесь творился. И особенно удивило то, в каких условиях наши ленинградцы проводили время блокады», – рассказал курсант Санкт-Петербургского университета МВД РФ Михаил Пивоваров.

Создатели документальной картины почти полгода работали в архивах с фото- и видеохроникой. Вместе с экспертами побывали и в местах, где шли ожесточенные бои за город на Неве. Озвучила картину народная артистка РСФСР Светлана Крючкова.