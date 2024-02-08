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Фильм телеканала «МИР» «Город-герой Ленинград» показали курсантам в Петербурге
08.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Северной столице состоялся специальный показ документального фильма телеканала «МИР» – «Город-герой Ленинград». Его главными зрителями стали курсанты Санкт-Петербургского университета МВД России.
25 минут, в течение которых переплетаются хроника, факты и истории тех, кто помог городу выстоять. От первых дней осады – до салюта в 1944-м, когда город был освобожден от фашистской блокады. В основе фильма – история семьи Владимира Путина. Отец российского президента тоже бился за Ленинград.
Создатели документальной картины почти полгода работали в архивах с фото- и видеохроникой. Вместе с экспертами побывали и в местах, где шли ожесточенные бои за город на Неве. Озвучила картину народная артистка РСФСР Светлана Крючкова.
Премьера фильма
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В основе фильма «Город-герой Ленинград» – история семьи Владимира Путина. Отец российского президента тоже бился за Ленинград.
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