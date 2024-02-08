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Лукашенко и Мирзиеев посетили хоккейный матч в Ташкенте
08.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко
После теплой встречи лидер Узбекистана пригласил коллегу из Беларуси на хоккей. Оба президента этот вид спорта любят. И «Хумо Арену» в Ташкенте построили именно благодаря поддержке Шавката Мирзиеева.
На льду встретились ташкентский клуб «Хумо» и казахстанский «Номад». В память о матче для президентов подготовили сувениры – именные джерси. №1 – для Лукашенко, под таким он играет в любительской лиге. №24 – для Мирзиеева, это дата рождения президента.
Торговля продуктами между странами налажена, как и техникой. Ташкент входит в тройку партнеров Минска по СНГ. Следующий этап –
Одним из примеров совместной работы станет легкая промышленность. Наряды для жительниц СНГ и не только вместе будут шить белорусские и узбекские мастерицы. Так получится решить проблему нехватки кадров на белорусских предприятиях и увеличить объемы производства.
Минские тракторы тоже завоевали любовь узбекских фермеров. В прошлом году в Узбекистан уехали рекордные четыре тысячи сельхозмашин, а в этом запланирован эксперимент – сборочное производство хлопководческих тракторов.
Глобальную задачу ранее ставили президенты обеих стран – достичь товарооборота в один миллиард долларов. И она выполнима, уверяют участники форума. Именно на такую сумму уже есть договоренности – это экспортные, промышленные и кооперационные проекты.
Товарооборот между Беларусью и Узбекистаном
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Президент Беларуси прибыл с официальным визитом в Ташкент. В эти дни в стране проходит второй белорусско-узбекский форум.
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