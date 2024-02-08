Лукашенко и Мирзиеев посетили хоккейный матч в Ташкенте

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Ташкент . В эти дни в стране проходит Второй форум регионов Беларуси и Узбекистана. Уже есть конкретные договоренности, которые закрепят лидеры во время переговоров. Общение президентов началось необычно, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

После теплой встречи лидер Узбекистана пригласил коллегу из Беларуси на хоккей. Оба президента этот вид спорта любят. И «Хумо Арену» в Ташкенте построили именно благодаря поддержке Шавката Мирзиеева.

На льду встретились ташкентский клуб «Хумо» и казахстанский «Номад». В память о матче для президентов подготовили сувениры – именные джерси. №1 – для Лукашенко, под таким он играет в любительской лиге. №24 – для Мирзиеева, это дата рождения президента.



Официальные переговоры лидеров пройдут завтра. Но шаги по сближению сделаны уже сегодня на белорусско-узбекском форуме. В эти дни в Ташкенте знакомились с белорусскими продуктами. От каждой области были представлены фирменные деликатесы.

Торговля продуктами между странами налажена, как и техникой. Ташкент входит в тройку партнеров Минска по СНГ. Следующий этап – промышленная кооперация . Акцент Беларусь и Узбекистан будут делать на связи между регионами.

«Мы понимаем, что точек соприкосновения достаточно много. Это и туризм, это и совместная подготовка специалистов. Это обмен технологиями в сельском хозяйстве, это машиностроение. Даже темы, которые мы не планировали обсуждать в рамках форума, сейчас уже выходят на стадию конкретной проработки», – рассказал губернатор Гродненской области Беларуси Владимир Караник.

Одним из примеров совместной работы станет легкая промышленность. Наряды для жительниц СНГ и не только вместе будут шить белорусские и узбекские мастерицы. Так получится решить проблему нехватки кадров на белорусских предприятиях и увеличить объемы производства.

«Мы не просто заходим, а привозим свои ткани, свои трикотажные полотна. Это является особой отличительной чертой. Привозим свою документацию и разработки. Мы пересмотрели свою позицию. Если раньше думали, что Узбекистан – это наши конкуренты, то сегодня взглянули на это по-другому», – рассказала председатель концерна легкой промышленности Беларуси Татьяна Лугина.

Минские тракторы тоже завоевали любовь узбекских фермеров. В прошлом году в Узбекистан уехали рекордные четыре тысячи сельхозмашин, а в этом запланирован эксперимент – сборочное производство хлопководческих тракторов.

«Главная задача – посмотреть и найти всех партнеров с максимальной локализацией. Этого требует Узбекистан. Мы проводим работу по поставке именно технологий. Не просто трактор, а технология. Плуг, культиватор, сеялка – наша задача вот эта», – пояснил генеральный директор Минского тракторного завода Виталий Вовк.

Глобальную задачу ранее ставили президенты обеих стран – достичь товарооборота в один миллиард долларов. И она выполнима, уверяют участники форума. Именно на такую сумму уже есть договоренности – это экспортные, промышленные и кооперационные проекты.