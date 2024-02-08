«Импорт становится дешевле, чем белорусский товар». Что изменилось в правилах ценообразования и почему бизнесу выгоднее работать на экспорт

Источник материала: ProBusiness





Белорусский бизнес работает в условиях жесткого регулирования цен уже почти полтора года. В знаменитое постановление № 713 несколько раз вносили изменения, но само регулирование продолжает действовать. Во время практикума «TAX DAY 2024: налоги и изменения» юрист, аналитик и директор социальной сети Business Network Club Владимир Несмашный рассказал, какие корректировки произошли в системе ценообразования совсем недавно и как это повлияло на работу бизнеса.

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Порядок контроля за ценообразованием сохранен и немного доработан

— Первая новость — сохранен, но доработан порядок контроля за ценообразованием. Сейчас кратко по всему пройдемся. Для начала — глобально.

Сохранено действие системы формирования применения цен на потребительские товары — постановление Совета Министров № 713 никуда не делось.

С 31 января вступает в силу новое постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19 декабря о порядке регулирования цен. Этот нормативный акт работает в связке с 447-м Постановлением Совета Министров о порядке регулирования цен.



Скриншот взят из презентации Владимира Несмашного.

У нас регулируются классически три категории: потребительские товары, строительство, товары для АПК.

Вторая новость — отмены регулирования цен можно не ждать. По крайней мере, в ближайшей перспективе.

Система ценообразования, в том числе коррективы, — это прогнозные показатели по инфляции на год. Инфляция — это такая макроэкономическая цифра, которая рассчитывается на основании индекса, а если точнее, роста розничных цен в обычных магазинах. Чем быстрее товары дорожают, тем быстрее растет инфляция, потому что одно есть следствие другого. Правительство с этим решило бороться — они сдерживают рост цен, тем самым сдерживается инфляция, удерживается покупательская способность белорусского рубля. Соответственно не нужно так мощно индексировать государственные заработные платы, пенсии; на этом завязано многое в социальной политике.

Что конкретно изменилось в системе ценообразования?

Начнем традиционно с потребительских товаров.



Скриншот взят из презентации Владимира Несмашного.

Формально у нас исчезла регистрация цен на новые товары. Теперь есть четкое регулирование цен на новые товары и на товары ранее выпускавшиеся.

Новые товары

Цены на новые товары формируются на основании конъюнктуры рынка. Теперь производители отправляют сведения об уровне сформированных цен по специальной форме в территориальный исполком, который перенаправляет эти данные при необходимости в МАРТ.

Если вы формируете цену и делаете рентабельность не выше 20%, уведомление о цене в исполком можно не отправлять. Если больше, то исполком нужно уведомлять — минимум за 5 дней до начала продаж этого товара. Нельзя выпустить товар, отправить уведомление и сразу продавать — нужно выждать минимум 5 дней. Помним об этом. Первый день из пяти — это всегда завтра.





Исполкомы сообщают об уровне этих цен в МАРТ. А тот через исполкомы имеет право, если считает, что цена не обоснована и высока, потребовать от вас ее снизить.

У нас объявлен порог влияния на инфляцию. Если ваш товар относится к тому виду товара, который составляет более чем 0,05% в структуре потребительских расходов населения, то он рассматривается как существенно влияющий на инфляцию в стране.

Если, например, я выпускаю канцелярские скрепки, которые покупаются физическими лицами в розничном магазине, то я могу поставить рентабельность 100−200%, в том случае, когда мне это недешево обходится. МАРТ не будет снижать мне цену, если объем продаж этих скрепок в стране в целом составляет меньше, чем 0,05% в структуре потребления корзины населения.

Ранее производимые товары

Если ваш товар ранее производился, а цена была зарегистрирована исполкомом либо вы входили в «плюс 20% по рентабельности» и не были обязаны регистрировать, то можете увеличивать цену на свой товар ежемесячно на 0,3%.

Вопрос: на сколько может подорожать товар, который стоит 2 рубля? Ни на сколько. Сколько времени должно пройти, чтобы он подорожал хотя бы на одну копейку? Если ваш товар стоит хотя бы 20, 50 или 100 рублей, то 0,3% — это хоть какая-то копейка, которая добавляется к цене товара ежемесячно. Если ваш товар стоит 2, 3, 5 рублей, то каждый месяц он может подорожать меньше, чем на копейку, соответственно эта сумма будет округляться в сторону нуля. Если мы округлим начисленную долю копейки в сторону целой копейки, то у нас будет что? Завышение цен.





Для этого предусмотрена в том числе накопительная система. Я имею право не поднимать цену три месяца подряд, на третий месяц я поднимаю цену на 0,9%. Если у меня дешевый товар, то это дает хоть какую-то возможность изменения цены. Но здесь есть один маленький нюанс: 0,3% мы добавляем не к прейскурантной цене, которая есть, не к той цене, которая была зарегистрирована, а к самой высокой цене продажи этого товара в предыдущем месяце. Допустим, у меня зарегистрированная цена на товар или сформированная — 10 рублей, я продавал его от 8 до 9,50. Значит я 0,3% могу добавить к цене 9,50. И неважно, что в прейскуранте стоит 10 рублей. Если вдруг окажется, что у меня этот товар в прошлом месяце не продавался вообще, то 0,3% я буду добавлять к цене исторически последней реализации этого товара.





Поэтому с точки зрения экономической защиты бизнеса, особенно малого и среднего, можно в последний рабочий день каждого месяца продавать одну единицу любого товара, который у вас есть, по самой большой цене, которая у вас может быть. Если окажется, что у товара, который вы последний раз продавали год назад или полгода, была цена с 90%-ой скидкой, то потом проще не торговать им вообще, чем прибавлять 0,3% за каждый месяц к цене с 90%-ой скидкой, которая для вас изначально убыточная.

Еще один пример. Производитель, который изготавливает платья, попадает под ценообразование. Вот мы пошили платье, на которое ушло 2 метра ткани, установили на него цену в 50 рублей. Если завтра мы не меняем ткань, фурнитуру, но меняем крой и место расположения швов, то у нас будет, с точки зрения артикула и ценообразования, не новое платье. Нет отличия в сезоне, в периоде носки. Вопрос: как сформировать цену на такой товар? Не выше, чем цена на тот товар, от которого это новое платье отличается менее, чем на 30%. Получается, перешитое из этого же материала, в «новом формате» платье из такого же количества ткани будет стоить те же самые 50 рублей. Других ответов на этот вопрос нет.

Общие изменения по потребительским товарам

С конца марта ограничиваются суммы стимулирующих выплат. Теперь они, помимо 39 постановления МАРТа , дополнительно прописаны в постановлении № 713.

Цена за рекламу товара в гипермаркете должна быть одинаковой для всех рекламодателей, которые поставляют туда схожие товары, и эта цена для всех должна быть опубликована на сайте гипермаркета. Это поможет избежать индивидуальных условий. Но стимулирующие выплаты не могут превышать 5% от общей стоимости поставленных в розничную торговлю продовольственных товаров, и не более чем 10% от стоимости поставленных непродовольственных товаров. Это так называемое торговое бремя, которое мы платим рознице дополнительно, их дополнительный доход помимо торговой надбавки.



Скриншот взят из презентации Владимира Несмашного.

Для импортеров введены разные уровни надбавки при продаже собственной рознице или оптом, плюс разные оптовые и торговые надбавки на белорусские и импортные товары по перечню .

Классификация товаров по 713-му постановлению производится на основании названия товара. Ранее кефир, например, входил в список, а биокефир не входил. Именно поэтому кефир стоит 1,5 рубля, биокефир — условные 2,5. Вот такая защита от хитрых: сейчас все биокефиры, биойогурты, биосметаны вошли в ценообразование.

Еще один пример: холодильники-морозильники и бытовые морозильники. Поскольку в списке 713-го постановления были только холодильники, мы могли производимый товар указать как «холодильник-морозильник» и продавать по свободной цене.

А вот еще рабочий кейс: я полтора года назад с клиентом занимался дешифровкой перечня товаров для ценообразования. Клиент продает крем-краски. И возник вопрос: крем-краска — это краска для волос или не краска? Мы пришли к выводу, что это не краска, и товар не попадает под ценообразование. С 1 января 2024 года крем-краска указана в перечне.





«Где-то лежит горох, который готовы отдать бесплатно»

Поделюсь еще одной историей. Компания занимается производством и переработкой сельскохозяйственных продуктов, а именно горохом. Горох стоит условные 2 рубля за кг. Так вот, 2 рубля за кг — это цена гороха, сложившаяся на рынке по состоянию еще на весну 2022 года, т.е. до 713-го постановления. Потом появляется это постановление, значит, необходимо регистрировать цену. Последние продажи были давно, компания решила обратиться в исполком зарегистрировать цену на горох. Им даже с пятой попытки отказали. Цена на горох в 2 рубля за кг так и осталась незарегистрированной. Теперь вопрос: у них есть право повышать цену относительно последних продаж на 0,3%, но последние продажи были весной 2022 года и ценник с учетом гигантской скидки им не подходит. Как теперь сформировать цену на горох в 2024 году? Ответа нет. Ни МАРТ этого не знает, ни я, ни, соответственно, сам субъект. Другими словами где-то лежит горох, который готовы отдать бесплатно (смеется — прим. «Про бизнес»).

Изменения в ценообразовании для предприятий АПК

В прошлом году было принято 114-е постановление Совета Министров .

В нем расширен перечень оборудования, на которое распространяется ограничение по ценам. С момента появления 985-го постановления есть новые товарные позиции. Если вы работаете с АПК — обращаю ваше внимание на этот нюанс. Осталась предельная рентабельность производителя — 20%, импортерам надбавка — 25%, оптовикам так и оставили право взымать оптовую надбавку 20%.



Скриншот взят из презентации Владимира Несмашного.

Для того, чтобы продать оптом предприятию АПК белорусский товар, помимо выписанной накладной, нужна еще справка от вашего поставщика о том, что цена на этот товар сформирована в соответствии с 985-м постановлением. И если у вас такой справки нет, но фактически цену вы не завышаете, то продать предприятию АПК такой товар невозможно, потому что это установлено нормативным актом.

Изменения в ценообразовании в сфере строительства

В 57-е постановление Минтранса должны внести изменения. Ведомство уже затронуло ценообразование на строительные материалы, поставляемые для прокладки, строительства дорог, мостов и туннелей. Теперь добавили 12% рентабельности для производителей товаров, которые поставляют их для строительства дорог в населенных пунктах, но не относящихся к дорогам общего пользования. Скорее всего, это парковки, придомовые территории, въезды, заезды, скаты, подъемы, эстакады, которые относятся к дорожному покрытию.



Скриншот взят из презентации Владимира Несмашного.

Кроме того, теперь прямо исключили из регулирования биржевые сделки. Если вы продаете товары, относящиеся к потребительским, через биржу, и если сделка у вас осуществлена на условиях, что цена завышена относительно того уровня, который вы обязаны соблюдать, что вы должны сделать? Сообщить биржевому маркеру, а тот должен предпринять все усилия, чтобы снизить цену товара до того уровня, который может быть в пределах 713-го постановления.

Регулирование биржевых сделок по строительству — это большой биржевой рынок. Так вот там теперь все свободно.

Расширился состав затрат по импорту для тех, кто импортирует товары, поставляемые для строительства либо для изготовления строительных материалов. Теперь он состоит из:

контрактных цен,

таможенных пошлинных сборов,

расходов на страхование грузов,

транспортных расходов,

процентов по кредитам, гарантиям банков, исчисленных до момента оплаты покупателем,

комиссионных вознаграждений банка за проведение таможенных платежей.

Включение в стоимость импортных строительных материалов затрат на оформление таможенных деклараций здесь появилось первым, и пока оно единственное из всех нормативных актов в сфере ценообразования. Если мы говорим не о строительстве и вы собираетесь обратиться к таможенному декларанту, допустим Белтаможсервису, который возьмет с вас 5 рублей за оформление статической или таможенной декларации, то для потребительских товаров в цену это включить нельзя. В сфере же строительства теперь эти дополнительные затраты можно включить, потому что это плата за оформление таможенной декларации.

Контрактные цены пересчитываются по официальному курсу Нацбанка на дату установления отпускной цены. Датой установления отпускной цены является дата формирования экономического обоснования и утверждения прейскуранта. Если товар завезли полгода назад по одному курсу, а сейчас мы формируем цену и утверждаем прейскурант, то имеем право применить другой курс.

Но в случае изменения курса в течение срока действия утвержденных цен отпускные цены не пересчитываются.

Прейскурант может действовать ограниченное время (например, вступить в силу с сегодняшнего дня и действовать до конца февраля 2024 года). После этого можно установить новый прейскурант. И не забываем, что весь товар, который находится у вас на складе, еще не является товаром, находящимся у вас в реализации. Соответственно весь товар, который на склад пришел, можно выпускать в продажу приказами или распоряжениями руководителя по частям, независимо от вашего партийного учета и всего остального. Другими словами, я продаю не то, что у меня есть, а только то, что хочу продавать. Этим можно оперировать, выпуская товар тогда, когда это будет выгодно.

Надбавки для отечественных и импортных товаров

Нам увеличивают надбавки на товары белорусского производителя, чтобы было выгоднее ими торговать, потому что мы больше на этом заработаем. На импортные товары надбавки снижают, чтобы менее выгодно было торговать. В итоге что происходит? Импортный товар подешевел и становится дешевле белорусского. Какой товар будет активнее покупаться? Любое решение, принимаемое в экономике, в той или иной сфере должно взвешиваться не только со стороны глобального влияния на экономические процессы, но и элементарного покупательского расчета.

Где у нас самые большие очереди? В дискаунтерах. Люди хотят покупать оптом, потому что это дешевле и они берут огромное количество импортной продукции, в том числе российского производства. Если сделать анализ отдельных товарных позиций, то вполне возможно, что где-то мы белорусскому товару и белорусскому производителю сделали хуже.

Нам второй год подряд показывают, что зарабатывать нужно на экспорте. Просто брать товар и вывозить его за пределы страны — цены на экспорт свободны. В 125-м постановлении Минстройархитектуры указали, что вывоз товара за пределы Республики Беларусь не ограничивается. В 985-м постановлении по предприятиям АПК тоже прописали, что ограничиваются только цены на товары, реализуемые на территории Беларуси.





Есть на этот случай пример: очень нужное оборудование попало под санкции. Производство было в Германии. Сейчас нашли способ делать его здесь — товар стоит в 2 раза дешевле в итоге. Гигантский спрос на эту продукцию. Однако оборудование попадает под регулирование поставок, и производителю реально неинтересно работать с рентабельностью 20%. И сейчас он поставляет свою продукцию в Казахстан, Россию, а белорусский потребитель бегает за ним. А производитель говорит: «У меня нет свободных объемов, все ушло на экспорт».

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