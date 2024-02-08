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Международные наблюдатели оценили ход предвыборной агитации в Беларуси
08.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Международные наблюдатели оценивают, как проходит предвыборная агитация в Беларуси. Миссия от СНГ встретилась с руководством Либерально-демократической партии, одной из самых крупных в стране, где числятся более 50 тысяч участников, передает телеканал «МИР 24».
Экспертов интересовали вопросы регистрации кандидатов, работа в регионах, планы и перспективы партии. На выборы в депутаты парламента от нее идут более 30 человек. В местные советы – свыше 200. Планируется встреча также с лидерами других партий Беларуси. В списке «Белая Русь», Коммунистическая партия и Республиканская партия труда и справедливости.
Долгосрочных наблюдателей уже порядка 50 человек. Они работают в столице и регионах Беларуси. Всего на выборах планируется привлечь более 150 наблюдателей.
Миссия долгосрочных наблюдателей от СНГ работает в Беларуси уже 17 дней. За несколько суток до основного дня голосования подключатся и краткосрочные наблюдатели.
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Миссия от СНГ встретилась с руководством Либерально-демократической партии, где числятся более 50 тысяч участников.
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