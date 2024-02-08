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Международные наблюдатели оценили ход предвыборной агитации в Беларуси

08.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международные наблюдатели оценили ход предвыборной агитации в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Международные наблюдатели оценивают, как проходит предвыборная агитация в Беларуси. Миссия от СНГ встретилась с руководством Либерально-демократической партии, одной из самых крупных в стране, где числятся более 50 тысяч участников, передает телеканал «МИР 24».

Экспертов интересовали вопросы регистрации кандидатов, работа в регионах, планы и перспективы партии. На выборы в депутаты парламента от нее идут более 30 человек. В местные советы – свыше 200. Планируется встреча также с лидерами других партий Беларуси. В списке «Белая Русь», Коммунистическая партия и Республиканская партия труда и справедливости.

«Мы задаем вопросы, касающиеся и порядка регистрации кандидатов, и порядка того, какие кандидаты и возрастной их уровень. В общем, обо всем, что нас интересует, мы спрашиваем. Были ли какие-то нарушения, были ли какие-то отказы в регистрации – обо всем этом мы беседуем. И получаем полный исчерпывающий ответ», – рассказал долгосрочный наблюдатель миссии от СНГ Игорь Барковский.

Долгосрочных наблюдателей уже порядка 50 человек. Они работают в столице и регионах Беларуси. Всего на выборах планируется привлечь более 150 наблюдателей.

Миссия долгосрочных наблюдателей от СНГ работает в Беларуси уже 17 дней. За несколько суток до основного дня голосования подключатся и краткосрочные наблюдатели.



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Миссия от СНГ встретилась с руководством Либерально-демократической партии, где числятся более 50 тысяч участников.
 
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