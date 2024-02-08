Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Узбекистан . Борт номер один приземлился в международном аэропорту имени Ислама Каримова, передает «МИР 24».



Его приветствовали премьер и глава МИД Узбекистана. У Александра Лукашенко запланированы переговоры с президентом Шавкатом Мирзиеевым, в том числе и в расширенном составе с участием делегаций.

Обсудят межгосударственные отношения, развитие торговли, культурное и гуманитарное сотрудничество. Особое внимание уделят кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании и туризме.