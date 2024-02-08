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Лукашенко прибыл с официальным визитом в Узбекистан

08.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко прибыл с официальным визитом в Узбекистан
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Узбекистан. Борт номер один приземлился в международном аэропорту имени Ислама Каримова, передает «МИР 24».

Его приветствовали премьер и глава МИД Узбекистана. У Александра Лукашенко запланированы переговоры с президентом Шавкатом Мирзиеевым, в том числе и в расширенном составе с участием делегаций.

Обсудят межгосударственные отношения, развитие торговли, культурное и гуманитарное сотрудничество. Особое внимание уделят кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании и туризме.



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Там у президента Беларуси запланированы переговоры с президентом Шавкатом Мирзиеевым.
 
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