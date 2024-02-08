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Итоги работы налоговой службы за 2023 год подвели в Минске

08.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Итоги работы налоговой службы за 2023 год подвели в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: Юрий Орешкин/БелТА/ТАСС

66% бюджета Беларуси составляют налоговые платежи. Об этом заявил премьер -министр страны Роман Головченко. В Минске подвели итоги работы налоговой службы за прошлый год, передает телеканал «МИР 24».

Глава правительства отметил успехи министерства в цифровизации процессов. Все благодаря электронным сервисам для уплаты налогов. Например, онлайн можно заполнить декларацию. Это удобнее для плательщика.

«Когда экономика функционирует, особенно в сложных внешних условиях, в условиях санкций, роль налоговых органов в формировании комфортной бизнес-среды остается весомой. И важно здесь соблюсти баланс интересов государства и бизнеса. С одной стороны, обеспечить эффективный контроль за полнотой и своевременность поступления платежей, с другой – сохранить бизнес и не нанести ему неприемлемого урона», – отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Потребовал Головченко и пересмотреть вопрос налоговых льгот. Всего в стране их больше 500. Неэффективные, по его мнению, нужно сократить или отменить.



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Теги: Минск
 
 
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Глава правительства Роман Головченко отметил успехи министерства в цифровизации процессов.
 
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