Итоги работы налоговой службы за 2023 год подвели в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

66% бюджета Беларуси составляют налоговые платежи. Об этом заявил премьер -министр страны Роман Головченко. В Минске подвели итоги работы налоговой службы за прошлый год, передает телеканал «МИР 24».

Глава правительства отметил успехи министерства в цифровизации процессов. Все благодаря электронным сервисам для уплаты налогов. Например, онлайн можно заполнить декларацию . Это удобнее для плательщика.

«Когда экономика функционирует, особенно в сложных внешних условиях, в условиях санкций, роль налоговых органов в формировании комфортной бизнес-среды остается весомой. И важно здесь соблюсти баланс интересов государства и бизнеса. С одной стороны, обеспечить эффективный контроль за полнотой и своевременность поступления платежей, с другой – сохранить бизнес и не нанести ему неприемлемого урона», – отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Потребовал Головченко и пересмотреть вопрос налоговых льгот. Всего в стране их больше 500. Неэффективные, по его мнению, нужно сократить или отменить.