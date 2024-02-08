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Итоги работы налоговой службы за 2023 год подвели в Минске
08.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
66% бюджета Беларуси составляют налоговые платежи. Об этом заявил премьер -министр страны Роман Головченко. В Минске подвели итоги работы налоговой службы за прошлый год, передает телеканал «МИР 24».
Глава правительства отметил успехи министерства в цифровизации процессов. Все благодаря электронным сервисам для уплаты налогов. Например,
Потребовал Головченко и пересмотреть вопрос налоговых льгот. Всего в стране их больше 500. Неэффективные, по его мнению, нужно сократить или отменить.
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Глава правительства Роман Головченко отметил успехи министерства в цифровизации процессов.
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