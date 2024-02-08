Мирзиеев и Лукашенко обсудили фармацевтику и автомобилестроение

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Узбекистан стал опорной точкой для Беларуси в Центральной Азии. Об этом заявил Александр Лукашенко на переговорах с Шавкатом Мирзиеевым , передает «МИР 24».

Главы республик встретились в формате «один на один» и в расширенном составе. Определили сферы дальнейшего сотрудничества. Одна из них – фармацевтика.

«Им лекарства нужны. 40 миллионов человек! Мы знаем проблемы и с детской смертностью, и с женской при родах. Мы же можем здесь создавать совместные производства. У Шавката Миромоновича блестящие отношения с Китаем, с Индией, со всеми этими странами, которые производят субстанции. У него связи колоссальные в мире и уважение. И мы можем здесь производить лекарства. И даже отсюда некоторые покупать в Беларусь», – сказал Лукашенко.

Шавкат Мирзиеев предложение поддержал. Он отметил качество белорусской продукции. А кабинету министров Узбекистана поручил заключать контракты, особенно в промышленной сфере.

«Нам нужна здесь уже локализация. Нам нужно совместное предприятие. Александр Григорьевич говорит: «Я согласен». А что нам мешает? Это перспектива. Я сказал, что мы меднообогатительную фабрику третью, четвертую, пятую будем строить. 800 тысяч меди мы будем перерабатывать. Это сколько машин нам нужно!», – отметил Мирзиеев.

Сейчас товарооборот Беларуси и Узбекистана – почти 600 миллионов долларов. Александр Лукашенко поставил задачу достичь в ближайший год одного миллиарда. Из Минска в Ташкент поставляют мясо, молоко, тракторы, лекарства. Импортируют хлопковые и трикотажные ткани, одежду, фрукты, изделия из металла. Столицы республик стали городами-побратимами.