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Мирзиеев и Лукашенко обсудили фармацевтику и автомобилестроение
08.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Узбекистан стал опорной точкой для Беларуси в Центральной Азии. Об этом заявил Александр Лукашенко
Главы республик встретились в формате «один на один» и в расширенном составе. Определили сферы дальнейшего сотрудничества. Одна из них – фармацевтика.
Шавкат Мирзиеев предложение поддержал. Он отметил качество белорусской продукции. А кабинету министров Узбекистана поручил заключать контракты, особенно в промышленной сфере.
Сейчас товарооборот Беларуси и Узбекистана – почти 600 миллионов долларов. Александр Лукашенко поставил задачу достичь в ближайший год одного миллиарда. Из Минска в Ташкент поставляют мясо, молоко, тракторы, лекарства. Импортируют хлопковые и трикотажные ткани, одежду, фрукты, изделия из металла. Столицы республик стали городами-побратимами.
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Узбекистан стал опорной точкой для Беларуси в Центральной Азии, отметил белорусский лидер.
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