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Фильм «Фабзайцы» показали в кинотеатрах Минска и Санкт-Петербурга
08.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинска и Санкт-Петербурга" height="100%" width="670">
Документальный фильм «Фабзайцы» показали в кинотеатрах Минска и Санкт-Петербурга. Главные зрители – молодежь обоих городов. Они посмотрели картину в одно и то же время. Фильм – совместный проект Представительства телерадиокомпании «Мир» в Беларуси и филиала в Санкт-Петербурге, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.
25 минут полной тишины. Затаив дыхание, минская молодежь смотрит «Фабзайцев» в музее Великой Отечественной войны. Герои фильма – белорусские подростки, которые уехали учиться в Ленинград и оказались в кольце блокады.
Среди студентов фабрично-заводских училищ было 24 тысячи юных белорусов. Вместо учебы они встали за станки на предприятиях блокадного города. Вернуться домой возможности не было. Наравне с ленинградскими рабочими фабзайцы трудились и голодали. Выжить удалось лишь половине из них.
Голоса детей в фильме – это воспоминания подростков тех лет. Авторы искали их в архивах и газетах, а роли фабзайцев сыграли ровесники из Беларуси.
Зрителями картины были и жители блокадного Ленинграда. Для каждого из них это тяжелая личная история. Многие во время оккупации города были детьми. Живых свидетелей тех дней остались единицы.
Ни в учебниках истории, ни в современных газетах нет упоминания о тех, кого в 40-е ласково называли «зайчатами». В память о них на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга установлен обелиск. Он и вдохновил авторов «Фабзайцев». В документальном фильме телеканала «МИР» эту тему затронули впервые.
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Документальная картина о белорусских подростках, оказавшихся в блокадном Ленинграде, – совместный проект Представительства телерадиокомпании «Мир» в Беларуси и...
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