Источник материала: Mir24.TV Belarus

Документальный фильм «Фабзайцы» показали в кинотеатрах Минска и Санкт-Петербурга. Главные зрители – молодежь обоих городов. Они посмотрели картину в одно и то же время. Фильм – совместный проект Представительства телерадиокомпании «Мир» в Беларуси и филиала в Санкт-Петербурге, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

25 минут полной тишины. Затаив дыхание, минская молодежь смотрит «Фабзайцев» в музее Великой Отечественной войны. Герои фильма – белорусские подростки, которые уехали учиться в Ленинград и оказались в кольце блокады.

«Главное – не допустить того, что было 80 лет назад. Это очень страшно! Мне, как педагогу, очень важно передавать из поколения в поколение воспоминания военных лет, которые мы слышим и которые мы чтим», – отметила магистрант Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Дарья Лукашевич.

Среди студентов фабрично-заводских училищ было 24 тысячи юных белорусов. Вместо учебы они встали за станки на предприятиях блокадного города. Вернуться домой возможности не было. Наравне с ленинградскими рабочими фабзайцы трудились и голодали. Выжить удалось лишь половине из них.

Голоса детей в фильме – это воспоминания подростков тех лет. Авторы искали их в архивах и газетах, а роли фабзайцев сыграли ровесники из Беларуси.

«Мы очень хотели найти людей, была проделана огромная работа. И выяснилось, что буквально за полгода до съемок последний вернувшийся учащийся, к сожалению, ушел из жизни. Поэтому был придуман очень интересный режиссерский ход. Ребята читали, плакали, переживали», – рассказала администратор студии телевидения Представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Татьяна Романова.