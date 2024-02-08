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Фильм «Фабзайцы» показали в кинотеатрах Минска и Санкт-Петербурга

08.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фильм «Фабзайцы» показали в кинотеатрах <a href=Минска и Санкт-Петербурга" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

Документальный фильм «Фабзайцы» показали в кинотеатрах Минска и Санкт-Петербурга. Главные зрители – молодежь обоих городов. Они посмотрели картину в одно и то же время. Фильм – совместный проект Представительства телерадиокомпании «Мир» в Беларуси и филиала в Санкт-Петербурге, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

25 минут полной тишины. Затаив дыхание, минская молодежь смотрит «Фабзайцев» в музее Великой Отечественной войны. Герои фильма – белорусские подростки, которые уехали учиться в Ленинград и оказались в кольце блокады.

«Главное – не допустить того, что было 80 лет назад. Это очень страшно! Мне, как педагогу, очень важно передавать из поколения в поколение воспоминания военных лет, которые мы слышим и которые мы чтим», – отметила магистрант Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Дарья Лукашевич.

Среди студентов фабрично-заводских училищ было 24 тысячи юных белорусов. Вместо учебы они встали за станки на предприятиях блокадного города. Вернуться домой возможности не было. Наравне с ленинградскими рабочими фабзайцы трудились и голодали. Выжить удалось лишь половине из них.

Голоса детей в фильме – это воспоминания подростков тех лет. Авторы искали их в архивах и газетах, а роли фабзайцев сыграли ровесники из Беларуси.

«Мы очень хотели найти людей, была проделана огромная работа. И выяснилось, что буквально за полгода до съемок последний вернувшийся учащийся, к сожалению, ушел из жизни. Поэтому был придуман очень интересный режиссерский ход. Ребята читали, плакали, переживали», – рассказала администратор студии телевидения Представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Татьяна Романова.

«Есть такие детали, как с поезда их отвезли через парикмахерскую в общежитие. В парикмахерской что сделали? Постригли наголо, чтобы вшей не было. А кто-то из них говорил, что электричества никогда не видел. А кто-то рассказывал про пирожки на вокзале. То есть очень простые человеческие вещи. Они ехали за будущим», – прояснила директор Санкт-Петербургского филиала Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Ольга Мартисова.

Зрителями картины были и жители блокадного Ленинграда. Для каждого из них это тяжелая личная история. Многие во время оккупации города были детьми. Живых свидетелей тех дней остались единицы.

«Нас в республике осталось 211 человек, а в Минске на два с половиной миллиона населения – 84 человека. Но все равно, пока мы живы, мы будем с молодежью и будем проводить работу. Наши народы были вместе, Беларусь и Россия, есть и будут», – подчеркнула председатель Белорусского союза блокадников Ленинграда Мария Ягодницына.

Ни в учебниках истории, ни в современных газетах нет упоминания о тех, кого в 40-е ласково называли «зайчатами». В память о них на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга установлен обелиск. Он и вдохновил авторов «Фабзайцев». В документальном фильме телеканала «МИР» эту тему затронули впервые.



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Теги: Минск
 
 
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Документальная картина о белорусских подростках, оказавшихся в блокадном Ленинграде, – совместный проект Представительства телерадиокомпании «Мир» в Беларуси и...
 
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