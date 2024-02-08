|
Участника сожжения Хатыни судят в Беларуси после его смерти
08.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси судят карателя времен Великой Отечественной войны. Уголовное дело в его отношении рассматривает Верховный суд. Владимир Катрюк причастен к гибели мирного населения и
По указанию немецких офицеров он вместе с сослуживцами из 118-го карательного украинского батальона загнал ее жителей в сарай, который подожгли. Тех, кто пытался выбраться, расстреливали. Всего тогда погибли 149 человек. Теперь Владимира Катрюка судят по статье о геноциде, несмотря на то, что он умер девять лет назад. После войны ему удалось скрыться от наказания в Канаде.
В июле прошлого года Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса». Теперь дела о геноциде или международном терроризме не имеют срока давности. В стране продолжается поиск доказательств преступлений фашистов в отношении белорусского народа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимира Катрюка судят по статье о геноциде несмотря на то, что он умер девять лет назад.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)