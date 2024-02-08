Участника сожжения Хатыни судят в Беларуси после его смерти

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси судят карателя времен Великой Отечественной войны. Уголовное дело в его отношении рассматривает Верховный суд. Владимир Катрюк причастен к гибели мирного населения и сожжению сел , в том числе деревни Хатынь, передает «МИР 24».

По указанию немецких офицеров он вместе с сослуживцами из 118-го карательного украинского батальона загнал ее жителей в сарай, который подожгли. Тех, кто пытался выбраться, расстреливали. Всего тогда погибли 149 человек. Теперь Владимира Катрюка судят по статье о геноциде, несмотря на то, что он умер девять лет назад. После войны ему удалось скрыться от наказания в Канаде.

«Нам важно через судебные решения национальных судов показать истинную роль этих карателей, истинное их лицо, дойти до каждого, показать роль в карательных операциях вплоть до конкретного места, времени, количества жертв. Бесспорно, защитник – это обязательное требование, хоть и фактически обвиняемого нет, защитой он обеспечен», – сказал заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук.

В июле прошлого года Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса». Теперь дела о геноциде или международном терроризме не имеют срока давности. В стране продолжается поиск доказательств преступлений фашистов в отношении белорусского народа.