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Производство отечественных овощей увеличили в Беларуси
08.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минские теплицы стали давать больше отечественных овощей. Президент потребовал от правительства полностью обеспечить страну своими огурцами, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Нарастить урожай своих овощей и снизить на них цены в межсезонье президент поручил правительству. Пока это происходит в рамках пилотного проекта: смотрят на рентабельность и урожайность. С декабря с одной теплицы получили уже 400 тонн томатов. До лета в планах собрать еще 600.
На огуречных полях полная загрузка. Спрос на эту культуру в стране высокий. Всего за год страна смогла наладить производство и полностью обеспечить белорусов отечественными огурцами.
Теперь на очереди и другие культуры. Например, перцы, баклажаны, томаты черри. Для них уже готовят дополнительные площади. Сделать производство выгодным поможет государство: тарифы на электроэнергию для теплиц снизили на 22%.
Потребность в помидорах в этом зимнем сезоне планируют закрыть примерно на 35%, а к 2027 году – на 80%.
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Президент Александр Лукашенко потребовал от правительства полностью обеспечить страну своими огурцами.
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