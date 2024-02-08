Производство отечественных овощей увеличили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минские теплицы стали давать больше отечественных овощей. Президент потребовал от правительства полностью обеспечить страну своими огурцами, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.



По тепличным рядам сборщик Марина Мурадова проходит десятки километров в день, чтобы не упустить ни одного созревшего овоща. Томаты должны быть спелыми, но не перезревшими.



В теплице условия почти курортные: 20 градусов тепла, высокая влажность, всегда светло. Так растения дают хороший урожай без химикатов. Сами работницы говорят: секрет вкуса – еще и в мягкой женской руке.

«Уход. Душа, вкладывать душу. Это, естественно, постоянный полив растения. Сорт тоже играет немаловажную роль. Этот сорт на самом деле напоминает очень домашний помидор», – рассказала овощевод Марина Мурадова.

Нарастить урожай своих овощей и снизить на них цены в межсезонье президент поручил правительству. Пока это происходит в рамках пилотного проекта: смотрят на рентабельность и урожайность. С декабря с одной теплицы получили уже 400 тонн томатов. До лета в планах собрать еще 600.

«У нас здесь растет один сорт, сорт называется «Мерлис». Мы первооткрыватели в Беларуси, и мы советовались с российскими коллегами, они нам сказали, что сорт не сильно привередливый. Я считаю, что это очень даже неплохо. Сорт сам по себе не капризный», – рассказала начальник цеха светового томата Ольга Васильева.

На огуречных полях полная загрузка. Спрос на эту культуру в стране высокий. Всего за год страна смогла наладить производство и полностью обеспечить белорусов отечественными огурцами.

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