«Я не хотел всю жизнь сожалеть об упущенных возможностях». Белорус уехал из Витебска, чтобы найти себя, а потом бросил престижную работу и открыл кроссфит-зал в столице

Источник материала: ProBusiness



Дмитрий Арещенко.

Дмитрий Арещенко работал в МЧС и вместе с женой занимался кроссфитом, но в какой-то момент пара решила превратить увлечение в семейный бизнес и кардинально изменить жизнь. Дмитрий рассказал «Про бизнес» о своем пути в предпринимательство через собственный кроссфит-зал SportFit .

«Лучше попытаться и „прогореть“, чем всю жизнь жалеть об упущенных возможностях»

— Я долго был в поиске себя. Родился в Витебске, почти 7 лет работал в МЧС и параллельно занимался кроссфитом. Потом переехал в Минск и начал работать в логистической компании. Несмотря на очень хорошие условия в этой компании, мне хотелось двигаться дальше и развивать что-то свое. Мы с женой Екатериной все взвесили и решили, что открыть свой кроссфит-зал будет хорошей идей. Так и началась история нашего бизнеса.

Хотя уходить из логистической компании было непросто, ведь там были хорошие условия, а открытие бизнеса — это шаг в неизвестность. Но даже если бы я сейчас вернулся на полгода назад, то все равно ничего бы не менял: на мой взгляд, лучше попробовать и «прогореть», чем потом всю жизнь жалеть об упущенных возможностях. Кроме того, меня давно мучала идея открытия своего зала, где будет уютно и по-спортивному атмосферно.





До этого у меня был небольшой предпринимательский опыт «купи-продай», но все это нельзя назвать полноценным бизнесом. Сейчас же нужно выстраивать все процессы, работу команды, учиться новым навыкам — здесь совершенно другая зона ответственности. Но мне это нравится.

Чтобы быстрее вникнуть, я даже начал читать бизнес-литературу , хотя многие относятся к этому скептически. Например, сейчас я заканчиваю книгу Филипа Котлера «Основы маркетинга». На мой взгляд, в подобной литературе каждый найдет какие-то интересные моменты, подходящие под их вид деятельности. Хотя говорить, что такого рода литература является волшебной пилюлей, тоже нельзя. Очень интересно пытаться внедрять те инструменты, которые описываются в книгах, и смотреть, работают они или нет.





Даже в том случае, если некоторые вещи оказываются нерабочими или не получается их внедрить в практику, то лучше прочитать что-то и получить хоть какую-то информацию, чем не получить ничего. Любые знания и опыт могут пригодиться. Даже моя работа в МЧС помогла сформировать очень нужные навыки и качества для предпринимателя: стрессоустойчивость, умение работать в команде и нести ответственность за подчиненных.

«Всегда нужно выстраивать диалог с сотрудниками и считаться с их мнением»

Хотя в бизнесе работа в команде несколько отличается от той системы, которая была в МЧС. Если я хочу внедрить что-то новое, я стараюсь донести до команды свое видение максимально развернуто и понятно. При этом я всегда открыт к диалогу и готов выслушать мнение сотрудников, принять их позицию, если они могут ее аргументировать. Я считаю, что это верный подход, поскольку они во многих случаях находятся ближе к клиентам, получают от них обратную связь.





При этом, когда мы только начинали, я находился в зале очень много времени, и от большинства клиентов мог в любой момент получить обратную связь лично. После того, как мы собрали команду, я смог делегировать свои обязанности. Сейчас в нашей команде около 10 человек — это тренеры, администратор и бухгалтер.

Наш старт был довольно динамичным, потому что мы не открывали зал с нуля, а купили уже готовый бизнес. Это было очень взвешенное решение. Тех денег, что у нас были, хватило не только на покупку, но и на поддержание бизнеса, поэтому не пришлось брать кредиты или искать инвесторов. Но нужно понимать: несмотря на то, что бизнес уже работал, после покупки мы все равно вкладывали и продолжаем вкладываем деньги в ремонт и покупку нового оборудования.





Инвестировать большую сумму собственных денег было немного страшно, но к этому вопросу мы подходили тщательно, изучали все нюансы и нанимали аудиторскую компанию для проверки компании перед покупкой. Услуги аудиторской компании стоили примерно 1,5 тысячи белорусских рублей, и те вещи, с которыми они нам помогли, однозначно, окупили стоимость их работы. Они нашли некоторые нюансы, и только после того, как продавцы их устранили, мы подписали договор о покупке. Лучше заплатить на старте, чем потом пытаться устранять все проблемы, тратя деньги и нервы. Для себя мы исключили таким образом все риски.

До этого у нас была идея открыть полностью свой зал с нуля, но мне удалось пообщаться с человеком, который уже очень давно имел бизнес в сфере фитнеса и получить очень много полезной информации. Оказалось, что подводных камней при открытии зала с нуля слишком много, и это обошлось бы гораздо дороже.





Что касается окупаемости нашего зала, то еще рано говорить о прибыли, т.к. мы работаем менее полугода, но дела идут даже лучше, чем предполагали. Мы закладывали срок окупаемости 5 лет, но возможно, что получится вернуть наши вложения и раньше. Сейчас средняя цена абонемента составляет 120−130 рублей, и в ближайшей перспективе наша цель — выйти на 150−160 клиентов в месяц. На данный момент у нас закрыто примерно 80% от этого плана.

Также в этой сфере, будь то тренажерные залы или залы для йоги, есть своя сезонность. Как правило, отток идет дважды в год: летом, потому что многие уезжают, и зимой, потому что много праздников и болезней.





Основной клиентопоток у нас идет через Instagram и сарафанное радио. Также сейчас начинают возвращаться клиенты, которые по различным причинам решили поменять место для тренировок, что очень радует и дает нам понять, что мы движемся в правильном направлении.

«Клиенты жаловались, что мы удаляем из Instagram фотографии с ними»

После покупки зала, мы решили также заняться обновлением страницы Instagram: нам хотелось сделать ее максимально информативной для клиента, чего, на наш взгляд, раньше не было.

Конечно без негативных откликов не обошлось, однако без этого никак. Некоторые клиенты жаловались, что мы удалили фотографии с ними со странички в Instagram, но как говориться «для всех мил не будешь».





В кроссфит-клубах очень большую роль играет атмосфера, которая присутствует в зале, и мы стараемся создать такую и в нашем клубе. Ведь комьюнити, что сформировалось у нас в стране, достаточно большое и многие, выбирая площадку для тренировок, делают акцент именно на атмосфере.

К сожалению, сейчас наша деятельность приостановлена, т.к. с Нового года мы на этапе получения аккредитации.

«В регионах очень мало тренажерных залов, а спрос на них высокий»

В дальнейшем мы бы хотели, чтобы этот бизнес не ограничился одним залом, но пока что все наши усилия сосредоточены здесь и о расширении бизнеса говорить рано. Но если думать на перспективу, то, скорее всего, мы выходили бы на регионы. В Минске большое количество залов, а в Витебске, например, только один кроссфит-зал. Похожая ситуация и в других городах.





Мы также постоянно общаемся с нашими конкурентами, у нас у всех достаточно неплохие отношения. Со многими из них мы знакомы еще с того времени, когда вместе выступали на соревнованиях. Как таковой жесткой конкуренции у нас нет, и никто не вставляет палки в колеса, а, скорее, наоборот: подсказывают и помогают.

Важно понимать, что люди выбирают залы, которые им больше подходят: кто-то смотрит на дополнительные услуги (массаж, спа-процедуры и т.п.), кто-то — на расположение. Наш зал привлекает людей тем, что мы находимся практически в центре города. Вдобавок он просторный и мы на первом этаже — клиенты могут не бояться бросать снаряды. Если сейчас я позвоню клиентам из любого другого зала и начну рассказывать о том, что у нас здесь лучше или дешевле, то с вероятностью в 90% случаев они откажут, потому что их залы им подходят больше. Возможно, по этой причине и нет жесткой конкуренции между владельцами.





Но расслабляться все равно нельзя. Моя жизнь сильно изменилась после открытия бизнеса. Раньше было больше беззаботности и определенности. Я знал, что мне нужно прийти на работу к определенному времени, отработать положенные часы и получить за это зарплату, зона ответственности была предельно ясна. Сейчас же обязанностей на порядок больше и, опять же, здесь становится понятно, что, чем больше ты будешь вкладывать, тем больше ты будешь получать.

«Нельзя быть предпринимателем с 9.00 до 18.00. Бизнес — это образ жизни»

Нет такого, что мы отработали день, а потом отдыхали. У нас идет постоянный мозговой штурм, поиск идей того, что и как можно улучшить, как привлечь больше клиентов, как получить больше прибыли. Кроме того, постоянно возникают более мелкие задачи, например, замена света, какие-то вопросы с ремонтом или покупкой оборудования. Нельзя быть предпринимателем с 9.00 до 18.00, это непрерывный процесс. Бизнес — это образ жизни.





И здесь хорошо помогает спорт. Самые главные качества любого спортсмена — это усердие и дисциплина. Дисциплина — это когда ты изо дня в день выполняешь необходимый алгоритм действий, будь то тренировка или подъем в 6 утра. И не важно хочешь ты этого или нет, ты понимаешь, что так надо. Все это прекрасно ложится на бизнес.

Каждый день мое утро начинается в 6.00, даже если нет утренних тренировок. Я просыпаюсь и еду в зал к 7.00. Нельзя лениться, ведь сейчас только я ответственен за успехи или провалы своей команды. Кроме того, зачастую, именно утром по дороге в зал, возникают очень классные идеи, которые можно в дальнейшем реализовать.





«Всегда найдутся люди, которые будут отговаривать, но, если ты принял решение, не нужно никого слушать»

Всем, кто начинает свой путь в бизнесе, я бы посоветовал не бояться и постоянно пробовать. За последние 16 лет я даже не знаю, сколько у меня накопилось записей в трудовой книжке. Иногда очень не хотелось уходить с хорошей работы, но я понимал, что нужно двигаться дальше, а не сидеть на одном месте. Порой срабатывают даже самые безумные идеи. Не нужно далеко ходить — еще 2 года назад я работал в МЧС и думал о том, как тушить пожары, а сегодня я в совершенно другом городе строю бизнес.

Делать первый шаг — это самое сложное. Всегда найдутся люди, которые будут отговаривать, приводить в пример людей, у которых не получилось, указывать на какие-то ошибки. Но ведь все совершают ошибки. На ошибках надо учиться, делать какие-то выводы и не допускать их повторно. Если ты уже принял какое-то решение, все взвесил, то действуй, рискуй и никого не слушай.



