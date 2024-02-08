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Беларусь передаст МВД Армении пять служебных овчарок
08.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь передаст пять овчарок кинологическим службам Министерства внутренних дел Армении, говорится в постановлении правительства.
Клички собак, которые теперь будут служить в Армении – Арчи, Нико, Кери, Блез и Арма. Белорусская сторона доставит животных за свой счет.
В последние месяцы МВД Армении усиливает меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Ранее сообщалось, что в Кыргызстане к раскрытию наркопреступлений стали активнее
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В последние месяцы МВД Армении усиливает меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
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