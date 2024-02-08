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Беларусь передаст МВД Армении пять служебных овчарок

08.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь передаст пять овчарок кинологическим службам Министерства внутренних дел Армении, говорится в постановлении правительства.

Клички собак, которые теперь будут служить в Армении – Арчи, Нико, Кери, Блез и Арма. Белорусская сторона доставит животных за свой счет.

В последние месяцы МВД Армении усиливает меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане к раскрытию наркопреступлений стали активнее привлекать кинологов. Всего на службе больше полусотни собак. В планах увеличить штат четвероногих помощников.



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В последние месяцы МВД Армении усиливает меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
 
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