Беларусь передаст МВД Армении пять служебных овчарок

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь передаст пять овчарок кинологическим службам Министерства внутренних дел Армении, говорится в постановлении правительства.

Клички собак, которые теперь будут служить в Армении – Арчи, Нико, Кери, Блез и Арма. Белорусская сторона доставит животных за свой счет.

В последние месяцы МВД Армении усиливает меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.