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Мирзиеев и Лукашенко договорились об обмене технологиями и открытии производств
09.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Лидер Беларуси прибыл в Ташкент с официальным визитом. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев провели переговоры на тему расширения сотрудничества двух стран. В планах – обмен технологиями и открытие совместных производств, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
С улыбкой и долгим рукопожатием Шавкат Мирзиеев встретил Александра Лукашенко у своей резиденции «Куксарой». Минск и Ташкент друзья. Лидеры двух стран говорили о совместных планах. Президент Беларуси выступил за обмен технологиями.
Договорились лидеры о совместных производствах. Предложение Лукашенко, например,
Александр Лукашенко поставил планку в 1 млрд долларов товарооборота. Президенты подписали совместное заявление, а министры – дорожную карту сотрудничества на два года. В ней больше сотни проектов.
«Мы понимаем друг друга. Мы понимаем, что мы упустили. Нам надо догонять. Вы знаете мое отношение к вам, к узбекскому народу. Думаю, мы за год значительно больше сделаем. Сегодня все поняли, в каком направлении двигаться и как быстро надо двигаться и решать вопросы», – подчеркнул белорусский лидер.
Импортозамещение обсудили в движении. Президенты проехали по технопарку в Ташкенте. Это группа инновационных промышленных предприятий. Перспективные партнеры из Беларуси по производству холодильников и лифтов.
В вопросах безопасности Мирзиеев положительно высказался о вступлении Беларуси в ШОС. Пока у страны статус наблюдателя.
Минск и Ташкент стали городами-побратимами. Главы государств договорились поддерживать связи в образовании, науке и туризме. В ближайшие два года республики проведут взаимные Дни культуры.
Закончились переговоры президентов совместной посадкой елки и приглашением для узбекского лидера посетить Минск в этом году.
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Закончились переговоры президентов совместной посадкой ели и приглашением для узбекского лидера посетить Минск в этом году.
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