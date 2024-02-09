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Мирзиеев и Лукашенко договорились об обмене технологиями и открытии производств

09.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мирзиеев и Лукашенко договорились об обмене технологиями и открытии производств
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Лидер Беларуси прибыл в Ташкент с официальным визитом. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев провели переговоры на тему расширения сотрудничества двух стран. В планах – обмен технологиями и открытие совместных производств, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

С улыбкой и долгим рукопожатием Шавкат Мирзиеев встретил Александра Лукашенко у своей резиденции «Куксарой». Минск и Ташкент друзья. Лидеры двух стран говорили о совместных планах. Президент Беларуси выступил за обмен технологиями.

«Мы готовы внести свой вклад в модернизацию вашей страны. Те технологии, которые вам нужны на сегодня и даже завтра, у нас есть. Не надо нигде ходить по миру и кланяться. Мы вам это предлагаем с открытым сердцем, ничего не требуя от вас. Мы готовы у вас учиться. Плодоовощная продукция, ткачество и прочее. Трудиться на земле готовы у вас учиться», – сказал Лукашенко.

Договорились лидеры о совместных производствах. Предложение Лукашенко, например, в области фармацевтики. В Беларуси есть специалисты, в Узбекистане связи с поставщиками лекарственных компонентов. Инициатива Мирзиеева – собирать самосвалы в кооперации.

«Нам нужна здесь уже локализация. Нам нужно совместное предприятие. Александр Григорьевич говорит: «Я согласен». А что нам мешает? Это перспектива. Я сказал, что мы меднообогатительную фабрику третью, четвертую, пятую будем строить. 800 тысяч меди мы будем перерабатывать. Это сколько машин нам нужно!», – отметил Мирзиеев.

Александр Лукашенко поставил планку в 1 млрд долларов товарооборота. Президенты подписали совместное заявление, а министры – дорожную карту сотрудничества на два года. В ней больше сотни проектов.

«Мы понимаем друг друга. Мы понимаем, что мы упустили. Нам надо догонять. Вы знаете мое отношение к вам, к узбекскому народу. Думаю, мы за год значительно больше сделаем. Сегодня все поняли, в каком направлении двигаться и как быстро надо двигаться и решать вопросы», – подчеркнул белорусский лидер.

Импортозамещение обсудили в движении. Президенты проехали по технопарку в Ташкенте. Это группа инновационных промышленных предприятий. Перспективные партнеры из Беларуси по производству холодильников и лифтов.

В вопросах безопасности Мирзиеев положительно высказался о вступлении Беларуси в ШОС. Пока у страны статус наблюдателя.

Минск и Ташкент стали городами-побратимами. Главы государств договорились поддерживать связи в образовании, науке и туризме. В ближайшие два года республики проведут взаимные Дни культуры.

Закончились переговоры президентов совместной посадкой елки и приглашением для узбекского лидера посетить Минск в этом году.



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Теги: Минск
 
 
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Закончились переговоры президентов совместной посадкой ели и приглашением для узбекского лидера посетить Минск в этом году.
 
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