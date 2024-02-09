Погода в СНГ: штормовое предупреждение объявлено в Казахстане, солнечно и тепло в Кыргызстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Переменная облачность, гололедица и минус 12 будет в пятницу в Москве. В странах Содружества погода неравномерная: где-то бушуют метели, а где-то с каждым днем все больше чувствуется весна, сообщают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В 14 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Причиной стали метель и гололедица. Также в этих регионах – сильный ветер, местами до 25 метров в секунду. Непростая погодная ситуация в Актюбинской области. Сотрудники чрезвычайных служб рекомендуют не выходить из дома. Однако это не касается спасателей.

Так, минувшей ночью сотрудники Мугалжарского района шли по трассе 18 километров перед вездеходом и указывали путь для машины скорой помощи. Врачи везли в районную больницу 73-летнюю женщину, которая нуждалась в срочной госпитализации. Благодаря их отваге пенсионерку удалось спасти.

Кыргызстан





В Бишкеке солнечно. Днем воздух прогреется до 13 градусов тепла. Осадков не ожидается, а вот в горных районах ночью прошел снег.

Из-за него на перевале Бишкек – Ош накануне вечером образовались километровые заторы. Сотни машин встали на несколько часов. На трассе образовался накат и некоторые большегрузы не смогли ехать дальше. На помощь пришли дорожные службы.

Беларусь





В Беларуси зиму уже пытается вытеснить весна. Ночные заморозки днем меняются температурой до плюс двух. Ветер стал слабее, но местами пройдет небольшой снег.

Потепления ждут и в южных районах страны. В Гродненском зоопарке вместе с природой стали активнее и медвежата. Всю зиму косолапые провели в теплом боксе ветеринарного корпуса. А с наступлением хорошей погоды, им разрешили выходить в вольер. Теперь животные гуляют на свежем воздухе и позируют для посетителей.