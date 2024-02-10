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Форум «Беларусь – Башкортостан» собрал в Минске более 400 бизнесменов

10.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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Фото: МТРК «Мир»

Более 400 бизнесменов приехали на экономический форум «Беларусь – Башкортостан» в Минске. Открыл его премьер-министр Роман Головченко. Он отметил: двусторонний товарооборот за прошлый год вырос на 6%, но есть к чему стремиться, передает «МИР 24».

Беларусь и Башкортостана активно сотрудничают. На территории Уфы работает филиал минского завода по производству зерносушильных комплексов. Строят еще один – по выпуску специальной и землеройной техники. Планируют запустить совместное производство троллейбусов и электробусов, тем самым увеличив производство белорусской техники в Башкортостане.

«Надо выйти на миллиардный товарооборот между нами. Это что касается торговли. Каждый фактически полгода – год нужно генерировать новые совместные проекты. Это сейчас самое важное. Торговля будет, она никуда не денется. Мы будем расширять традиционный обмен. Но самое главное – это выйти на новые вехи в промышленной кооперации. Для Беларуси это приоритетное направление», – сказал Головченко.

«Для нас Беларусь – это главный партнер, очень близкий партнер. Здесь очень здорово работает вся управленческая команда», – отметил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Партнеры ищут новые возможности. Перспективным считают проект развития производства в Башкортостане гусеничных тракторов на основе белорусских разработок. Первую партию уже собрали. Проводят испытания, модели дорабатывают и учитывают пожелания башкирских фермеров.

В рамках форума делегации посетили промышленные предприятия, а также гастрономический фестиваль «Башкортостан – Беларусь».



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Теги: Минск
 
 
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Как отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, двусторонний товарооборот за прошлый год вырос на 6%.
 
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