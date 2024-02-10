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Форум «Беларусь – Башкортостан» собрал в Минске более 400 бизнесменов
10.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске более 400 бизнесменов" height="100%" width="670">
Более 400 бизнесменов приехали на экономический форум «Беларусь – Башкортостан» в Минске. Открыл его премьер-министр Роман Головченко. Он отметил: двусторонний товарооборот за прошлый год вырос на 6%, но есть к чему стремиться, передает «МИР 24».
«Для нас Беларусь – это главный партнер, очень близкий партнер. Здесь очень здорово работает вся управленческая команда», – отметил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
Партнеры ищут новые возможности. Перспективным считают проект развития производства в Башкортостане гусеничных тракторов на основе белорусских разработок. Первую партию уже собрали. Проводят испытания, модели дорабатывают и учитывают пожелания башкирских фермеров.
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Как отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, двусторонний товарооборот за прошлый год вырос на 6%.
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