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Лукашенко и Мирзиеев обсудили сотрудничество в сфере спорта и туризма
09.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Третий день
Особое внимание уделили взаимодействию в сфере спорта и туризма. Эти пункты есть в программе сотрудничества на два года, которую Лукашенко и Мирзиеев подписали накануне. Минск и Ташкент договорились помогать друг другу в подготовке атлетов. Акцент именно на зимние дисциплины.
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