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Лукашенко и Мирзиеев обсудили сотрудничество в сфере спорта и туризма

09.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко и Мирзиеев обсудили сотрудничество в сфере спорта и туризма
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Третий день официального визита Александра Лукашенко в Узбекистан прошел на склонах Тянь-Шаньских гор. Шавкат Мирзиеев пригласил коллегу посетить горнолыжный комплекс, передает «МИР 24».

Президент Беларуси ознакомился с возможностями крупнейшего курорта Узбекистана недалеко от Ташкента и опробовал трассы. Кроме этого, главы государств подвели итоги прошедших переговоров и сверили планы на ближайшую и среднесрочную перспективу, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Особое внимание уделили взаимодействию в сфере спорта и туризма. Эти пункты есть в программе сотрудничества на два года, которую Лукашенко и Мирзиеев подписали накануне. Минск и Ташкент договорились помогать друг другу в подготовке атлетов. Акцент именно на зимние дисциплины.

Также в эти дни в Ташкенте прошел Форум регионов Беларуси и Узбекистана. Итогом стали договоренности, контракты и проекты на миллиард долларов.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси ознакомился с возможностями крупнейшего курорта Узбекистана недалеко от Ташкента.
 
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