Лукашенко и Мирзиеев обсудили сотрудничество в сфере спорта и туризма

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Третий день официального визита Александра Лукашенко в Узбекистан прошел на склонах Тянь-Шаньских гор. Шавкат Мирзиеев пригласил коллегу посетить горнолыжный комплекс, передает «МИР 24».



Президент Беларуси ознакомился с возможностями крупнейшего курорта Узбекистана недалеко от Ташкента и опробовал трассы. Кроме этого, главы государств подвели итоги прошедших переговоров и сверили планы на ближайшую и среднесрочную перспективу, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Особое внимание уделили взаимодействию в сфере спорта и туризма. Эти пункты есть в программе сотрудничества на два года, которую Лукашенко и Мирзиеев подписали накануне. Минск и Ташкент договорились помогать друг другу в подготовке атлетов. Акцент именно на зимние дисциплины.



Также в эти дни в Ташкенте прошел Форум регионов Беларуси и Узбекистана. Итогом стали договоренности, контракты и проекты на миллиард долларов.