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Результаты работы военной промышленности Беларуси оценили эксперты

10.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Результаты работы военной промышленности Беларуси оценили эксперты
 Фото: МТРК «Мир»

Военный сектор Беларуси активно работает над импортозамещением. За прошлый год отечественных компонентов произвели на 36 миллионов долларов. Итоги подвели эксперты отрасли, передает телеканал «МИР 24».

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Государственный заказ успешно выполнили. Растет и число контрактов из других стран. К работе подключили промышленные предприятия и ученых из Академии наук.

«Те направления, которые были выбраны для этого, были на сегодняшний момент правильные. В этом году мы эту программу скорректировали и определили для себя планы на ближайшие три года, опять же для решения тех сложных задач, которые стоят в части импортозамещения», – заявил председатель государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус.

Готовится к запуску и совместный с российскими коллегами проект в сфере авиастроения.



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Растет число контрактов из других стран. К работе подключили промышленные предприятия и ученых из Академии наук.
 
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