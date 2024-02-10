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Результаты работы военной промышленности Беларуси оценили эксперты
10.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Военный сектор Беларуси активно работает над импортозамещением. За прошлый год отечественных компонентов произвели на 36 миллионов долларов. Итоги подвели эксперты отрасли, передает телеканал «МИР 24».
«Те направления, которые были выбраны для этого, были на сегодняшний момент правильные. В этом году мы эту программу скорректировали и определили для себя планы на ближайшие три года, опять же для решения тех сложных задач, которые стоят в части импортозамещения», – заявил председатель государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус.
Готовится к запуску и
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