Результаты работы военной промышленности Беларуси оценили эксперты

«Те направления, которые были выбраны для этого, были на сегодняшний момент правильные. В этом году мы эту программу скорректировали и определили для себя планы на ближайшие три года, опять же для решения тех сложных задач, которые стоят в части импортозамещения», – заявил председатель государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус.

Готовится к запуску и совместный с российскими коллегами проект в сфере авиастроения.