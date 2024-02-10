Экспорт белорусского леса за год вырос на 40%

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вместо европейских покупателей белорусскую древесину приобретает все больше дружественных стран. Только за прошлый год лесхозы страны увеличили экспорт продукции на рекордные 40%. Их товар пользуется успехом и внутри самой Беларуси, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Привезти собранный лес, распределить его по диаметру и вырезать необходимые детали. В этом цеху из бревен рождаются составные части для деревянных домов, которые очень популярны у белорусов. Задача оператора – следить за датчиками и оборудованием.

«Зимой немножко медленнее идет процесс, потому что как бы жалко оборудование, износ быстрее идет ножей, поэтому медленнее, а так качество лучше, потому что дерево промерзшее», – рассказал станочник третьего разряда Стародорожского опытного лесхоза Андрей Бухал.

На этом производстве белорусская сосна и ель становятся пиломатериалами. Это самый популярный лесной товар за рубежом. Важно качество. Именно за него белорусскую продукцию так ценят в других странах.

«Контроль качества – это очень важно. Потому есть ГОСТы на это, и ГОСТы приезжают и требуют. Недопустима кривизна большая, гниль недопустима», – рассказал начальник цеха деревообработки Стародорожского опытного лесхоза Игорь Себровский.

Санкции больше не проблема. Логистика перестроена, контакты налажены. Теперь белорусский лес едет не на Запад, а на Восток. В планах расширять производственные мощности.

«Я думаю, что даже если бы мы производили в два раза больше пилопродукции, то вопросов со сбытом не было бы. Все пиломатериалы мы реализуем через Белорусскую универсальную товарную биржу, выставляем тот материал, который нам выгодно пилить, заинтересованные покупают», – рассказал заместитель директора, главный инженер Стародорожского опытного лесхоза Геннадий Шутро.

В прошлом году лесная отрасль установила исторический рекорд. За границу продали почти миллион кубометров лесной продукции. Еще полмиллиона ушло на рынок внутри страны. Рост не остановился. Постоянные проверенные покупатели регулярно увеличивают объем заказов.



«Наша делегация вернулась из Узбекистана. Мы уже в Узбекистане заняли нишу по пиломатериалам 60%. Это для нас очень престижно. Они согласны нарастить объемы покупки в два раза», – рассказал министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик.



Но главная задача не только продать белорусский лес, но и посадить новый. Для этого в питомниках страны растут больше 400 миллионов саженцев. Половину высадят на месте вырубленных деревьев уже в этом году.