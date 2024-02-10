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Экспорт белорусского леса за год вырос на 40%
10.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вместо европейских покупателей
Привезти собранный лес, распределить его по диаметру и вырезать необходимые детали. В этом цеху из бревен рождаются составные части для деревянных домов, которые очень популярны у белорусов. Задача оператора – следить за датчиками и оборудованием.
На этом производстве белорусская сосна и ель становятся пиломатериалами. Это самый популярный лесной товар за рубежом. Важно качество. Именно за него белорусскую продукцию так ценят в других странах.
Санкции больше не проблема. Логистика перестроена, контакты налажены. Теперь белорусский лес едет не на Запад, а на Восток. В планах расширять производственные мощности.
В прошлом году лесная отрасль установила исторический рекорд. За границу продали почти миллион кубометров лесной продукции. Еще полмиллиона ушло на рынок внутри страны. Рост не остановился. Постоянные проверенные покупатели регулярно увеличивают объем заказов.
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Лесная отрасль установила исторический рекорд. За границу продали почти миллион кубометров лесной продукции.
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