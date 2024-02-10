Белорусам предложили уточнить свой участок для голосования

Источник материала: Mir24.TV Belarus

9 февраля в Беларуси для избирателей начали работать участковые комиссии. Там граждане смогут уточнить, где именно они смогут отдать свой голос, передает телеканал «МИР 24».

Для этого им необходимо прийти с паспортом на избирательный участок по месту своей регистрации. Сделать это можно вплоть до дня выборов. Также заранее можно проверить общие сведения. Для голосования в другом районе или городе нужны дополнительные документы.

«Если вы на данном участке не зарегистрированы, то один из вариантов – это проверить временную регистрацию, если такая есть. Если с момента изготовления списков вы приобрели в собственность квартиру, то у вас должен быть договор купли-продажи. С этими документами вы приходите в этот период в участково-избирательную комиссию, и на основании паспорта вас могут включить в списки», – пояснил председатель участковой избирательной комиссии Игорь Бобков.

Единый день голосования пройдет в Беларуси 25 февраля. Выбирать будут депутатов в парламент и местные созывы.