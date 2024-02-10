ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусам предложили уточнить свой участок для голосования

10.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусам предложили уточнить свой участок для голосования
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

9 февраля в Беларуси для избирателей начали работать участковые комиссии. Там граждане смогут уточнить, где именно они смогут отдать свой голос, передает телеканал «МИР 24».

Для этого им необходимо прийти с паспортом на избирательный участок по месту своей регистрации. Сделать это можно вплоть до дня выборов. Также заранее можно проверить общие сведения. Для голосования в другом районе или городе нужны дополнительные документы.

«Если вы на данном участке не зарегистрированы, то один из вариантов – это проверить временную регистрацию, если такая есть. Если с момента изготовления списков вы приобрели в собственность квартиру, то у вас должен быть договор купли-продажи. С этими документами вы приходите в этот период в участково-избирательную комиссию, и на основании паспорта вас могут включить в списки», – пояснил председатель участковой избирательной комиссии Игорь Бобков.

Единый день голосования пройдет в Беларуси 25 февраля. Выбирать будут депутатов в парламент и местные созывы.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для этого избирателям необходимо прийти с паспортом на избирательный участок по месту своей регистрации.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Деменция „молодеет“, а жизнь такого человека в квартире — это почти всегда несчастный случай». Предприниматель создал дом для престарелых и тратит $ 4000 в месяц на его продвижение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.02.2024
Mir24.TV Belarus
10.02.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика