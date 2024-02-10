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Белорусам предложили уточнить свой участок для голосования
10.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
9 февраля в Беларуси для избирателей начали работать участковые комиссии. Там граждане смогут уточнить, где именно они смогут отдать свой голос, передает телеканал «МИР 24».
Для этого им необходимо прийти с паспортом на избирательный участок по месту своей регистрации. Сделать это можно вплоть до дня выборов. Также заранее можно проверить общие сведения. Для голосования в другом районе или городе нужны дополнительные документы.
Единый день голосования пройдет в Беларуси 25 февраля. Выбирать будут депутатов в парламент и местные созывы.
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Для этого избирателям необходимо прийти с паспортом на избирательный участок по месту своей регистрации.
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