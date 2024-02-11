Чем полезен спорт для предпринимателя и почему стартапам нельзя бояться критики: новости бизнеса за 5-11 февраля 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Социальный бизнес, проблемы со складами и ценообразование. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Белорусский бизнес работает в условиях жесткого регулирования цен уже почти полтора года. В знаменитое постановление № 713 несколько раз вносили изменения, но само регулирование продолжает действовать. Во время практикума «TAX DAY 2024: налоги и изменения» юрист, аналитик и директор социальной сети Business Network Club Владимир Несмашный рассказал , какие корректировки произошли в системе ценообразования совсем недавно и как это повлияло на работу бизнеса.

Эксперты КОЛЛИЕРЗ подготовили отчет о рынке производственно-складской недвижимости в Минском районе в 2023 году. Среди главных тенденций: основной спрос формировали ритейлеры и маркетплейсы, сохраняются высокие ставки. Только новое предложение способно будет вернуть ставки к равновесным значениям предыдущих лет. Подробности здесь .

Полезное для бизнеса

Работа с эмоциональным и психологическим благополучием стала одной из главных тем 2023 года в бизнесе. Компании активно озвучивали, что из-за вызовов последних лет столкнулись с эмоциональным истощением персонала, психологической усталостью, сабатикаллом (ситуация, когда работники берут очень длинные отпуска) и «тихим» увольнением (сотрудник выполняет только минимальные обязательства в работе, не пытается профессионально развиваться и брать дополнительные задачи). Перед многими руководителями и HR-менеджерами стояла задача сохранять и пополнять энергию сотрудников, чтобы они оставались продуктивными. Рассказываем, как строить стратегию в таких условиях .

Как автоматизировать бизнес и не облажаться? Вопрос, как говорится, на миллион долларов. Немало бизнесов обожглись на этом и потеряли серьезные деньги. Поэтому во время практикума «TAX DAY 2024: налоги и изменения» мы попросили директора Группы компаний «Главбух» Александра Бойко рассказать на примере внедрения системы 1С, как автоматизировать работу бизнеса и не пожалеть об этом .

Истории бизнеса

Дмитрий Арещенко работал в МЧС и вместе с женой занимался кроссфитом, но в какой-то момент пара решила превратить увлечение в семейный бизнес и кардинально изменить жизнь. Дмитрий рассказал «Про бизнес» о своем пути в предпринимательство через собственный кроссфит-зал SportFit.

В белорусской культуре не принято определять пожилых родственников в пансионат. Чаще всего это вынужденная мера. Однако Дмитрий Юнцевич верит, что можно изменить отношение людей к такой возможности. «Про бизнес» поговорил с директором пансионата для престарелых «Исток» и узнал, с чего он начинал развитие бизнеса в Беларуси и почему не разрешает персоналу приходить на работу в плохом настроении.

Необычное для бизнеса