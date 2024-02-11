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Чем полезен спорт для предпринимателя и почему стартапам нельзя бояться критики: новости бизнеса за 5-11 февраля 2024 года
11.02.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Социальный бизнес, проблемы со складами и ценообразование. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Белорусский бизнес работает в условиях жесткого регулирования цен уже почти полтора года. В знаменитое постановление № 713 несколько раз вносили изменения, но само регулирование продолжает действовать. Во время практикума «TAX DAY 2024: налоги и изменения» юрист, аналитик и директор социальной сети Business Network Club Владимир Несмашный
Эксперты КОЛЛИЕРЗ подготовили отчет о рынке производственно-складской недвижимости в Минском районе в 2023 году. Среди главных тенденций: основной спрос формировали ритейлеры и маркетплейсы, сохраняются высокие ставки. Только новое предложение способно будет вернуть ставки к равновесным значениям предыдущих лет.
Полезное для бизнеса
Работа с эмоциональным и психологическим благополучием стала одной из главных тем 2023 года в бизнесе. Компании активно озвучивали, что из-за вызовов последних лет столкнулись с эмоциональным истощением персонала, психологической усталостью, сабатикаллом (ситуация, когда работники берут очень длинные отпуска) и «тихим» увольнением (сотрудник выполняет только минимальные обязательства в работе, не пытается профессионально развиваться и брать дополнительные задачи). Перед многими руководителями и HR-менеджерами стояла задача сохранять и пополнять энергию сотрудников, чтобы они оставались продуктивными. Рассказываем,
Как автоматизировать бизнес и не облажаться? Вопрос, как говорится, на миллион долларов. Немало бизнесов обожглись на этом и потеряли серьезные деньги. Поэтому во время практикума «TAX DAY 2024: налоги и изменения» мы попросили директора Группы компаний «Главбух» Александра Бойко рассказать на примере внедрения системы 1С,
Истории бизнеса
Дмитрий Арещенко работал в МЧС и вместе с женой занимался кроссфитом, но в какой-то момент пара решила превратить увлечение в семейный бизнес и кардинально изменить жизнь. Дмитрий рассказал «Про бизнес»
В белорусской культуре не принято определять пожилых родственников в пансионат. Чаще всего это вынужденная мера. Однако Дмитрий Юнцевич верит, что можно изменить отношение людей к такой возможности. «Про бизнес»
Необычное для бизнеса
1 февраля в Минске прошла первая в 2024 году «Startup ПРОЖАРКА» от Ассоциации трекеров и бизнес-консультантов. На неудобные вопросы экспертов (среди них, например, был сооснователь компании TESLASUIT Дмитрий Михальчук) отвечали фаундеры семи проектов. Стартаперы ушли с «прожарки» определенно более сильными, потому что смогли увидеть все свои недоработки и ошибки. «Про бизнес» побывал на ивенте, чтобы увидеть,
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Чем полезен спорт для предпринимателя и почему стартапам нельзя бояться критики: новости бизнеса за 5-11 февраля 2024 года
Социальный бизнес, проблемы со складами и ценообразование. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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