ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Чем полезен спорт для предпринимателя и почему стартапам нельзя бояться критики: новости бизнеса за 5-11 февраля 2024 года

11.02.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Социальный бизнес, проблемы со складами и ценообразование. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Белорусский бизнес работает в условиях жесткого регулирования цен уже почти полтора года. В знаменитое постановление № 713 несколько раз вносили изменения, но само регулирование продолжает действовать. Во время практикума «TAX DAY 2024: налоги и изменения» юрист, аналитик и директор социальной сети Business Network Club Владимир Несмашный рассказал, какие корректировки произошли в системе ценообразования совсем недавно и как это повлияло на работу бизнеса.

Эксперты КОЛЛИЕРЗ подготовили отчет о рынке производственно-складской недвижимости в Минском районе в 2023 году. Среди главных тенденций: основной спрос формировали ритейлеры и маркетплейсы, сохраняются высокие ставки. Только новое предложение способно будет вернуть ставки к равновесным значениям предыдущих лет. Подробности здесь.

Полезное для бизнеса

Работа с эмоциональным и психологическим благополучием стала одной из главных тем 2023 года в бизнесе. Компании активно озвучивали, что из-за вызовов последних лет столкнулись с эмоциональным истощением персонала, психологической усталостью, сабатикаллом (ситуация, когда работники берут очень длинные отпуска) и «тихим» увольнением (сотрудник выполняет только минимальные обязательства в работе, не пытается профессионально развиваться и брать дополнительные задачи). Перед многими руководителями и HR-менеджерами стояла задача сохранять и пополнять энергию сотрудников, чтобы они оставались продуктивными. Рассказываем, как строить стратегию в таких условиях.

Как автоматизировать бизнес и не облажаться? Вопрос, как говорится, на миллион долларов. Немало бизнесов обожглись на этом и потеряли серьезные деньги. Поэтому во время практикума «TAX DAY 2024: налоги и изменения» мы попросили директора Группы компаний «Главбух» Александра Бойко рассказать на примере внедрения системы 1С, как автоматизировать работу бизнеса и не пожалеть об этом.

Истории бизнеса

Дмитрий Арещенко работал в МЧС и вместе с женой занимался кроссфитом, но в какой-то момент пара решила превратить увлечение в семейный бизнес и кардинально изменить жизнь. Дмитрий рассказал «Про бизнес» о своем пути в предпринимательство через собственный кроссфит-зал SportFit.

В белорусской культуре не принято определять пожилых родственников в пансионат. Чаще всего это вынужденная мера. Однако Дмитрий Юнцевич верит, что можно изменить отношение людей к такой возможности. «Про бизнес» поговорил с директором пансионата для престарелых «Исток» и узнал, с чего он начинал развитие бизнеса в Беларуси и почему не разрешает персоналу приходить на работу в плохом настроении.

Необычное для бизнеса

1 февраля в Минске прошла первая в 2024 году «Startup ПРОЖАРКА» от Ассоциации трекеров и бизнес-консультантов. На неудобные вопросы экспертов (среди них, например, был сооснователь компании TESLASUIT Дмитрий Михальчук) отвечали фаундеры семи проектов. Стартаперы ушли с «прожарки» определенно более сильными, потому что смогли увидеть все свои недоработки и ошибки. «Про бизнес» побывал на ивенте, чтобы увидеть, кто не побоялся жесткого разбора от опытных менторов.

Смотрите также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Социальный бизнес, проблемы со складами и ценообразование. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Российские юниоры обыграли молодежку Казахстана на «Кубке будущего» по хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.02.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика