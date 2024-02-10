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Российские юниоры обыграли молодежку Казахстана на «Кубке будущего» по хоккею
10.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Хоккеисты юниорской сборной России (игроки не старше 17 лет) выиграли у молодежной сборной Казахстана (игроки не старше 20 лет) на «Кубке будущего» в Минске, передает «МИР 24».
Встреча завершилась со счетом 7:4 (1:2, 3:0, 3:2).
В заключительном матче турнира в субботу встретятся сборная России (до 18 лет) и сборная Беларуси (до 20 лет).
Ранее президенту Континентальной хоккейной лиги
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Встреча завершилась со счетом 7:4.
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