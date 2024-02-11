«За красивые глаза»: кому дарили подарки ведущие Радио «МИР» на катке в Минске?

«Когда человек понимает базовые элементы, мы начинаем усложнять. Добавляем приседания, более глубокий толчок получается, и потом объединяем, чтобы они были быстрые. И это уже полноценное катание получается», – рассказал инструктор катка Виталий Жидень.

Плейлист подготовил музыкальный редактор Радио «МИР». Баланс между золотыми хитами и современными новинками. Подарки же подсластят и согреют в зимний вечер. Термокружки с логотипом увезли самые активные участники акции.

«Подарки дарю просто за улыбки и красивые глаза. Мне кажется, не надо делать тройной тулуп, чтобы почувствовать радость от катания на коньках. И я пытаюсь подкрепить любую инициативу. Вы пришли – вы уже большой молодец, вы уже заслуживаете подарка», – считает ведущий Радио «МИР» Алексей Клочков.

Светлана с детьми на катке впервые. Про акцию узнали через социальные сети. Поэтому решили: семейному заезду быть.

«Хотели попробовать, может даже азы узнать, чтобы, может, самим ходить на каток. А может, вообще уроки возьмем в следующий раз», – рассказала Светлана Бельчик.

Эта ледовая площадка в центре столицы мобильна. Ее можно трансформировать. Не только устраивать массовые заезды любителей, но и переводить каток в хоккейный формат. Прийти сюда можно будет до середины весны.

Акция от Радио «МИР» традиционная, проводится уже седьмой год. Подарки и обучения продолжатся по субботам весь февраль.