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«За красивые глаза»: кому дарили подарки ведущие Радио «МИР» на катке в Минске?
11.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На главной ледовой площадке в центре Минска прошла зимняя акция Радио «МИР». Тренеры, они же хоккеисты, провели мастер-классы для любителей спорта. А наши ведущие зарядили всех хорошим настроением. Подробнее – Галина Пузына.
В ледовой эстафете условие одно: не бояться. Умеешь кататься или нет, на льду все наравных. Новичкам в помощь игровые тренажеры. Пингвины для детей и дельфины для взрослых.
По условиям акции, все, кто пришел на каток, получили от профессионалов бесплатный мастер-класс. А ведущий Радио «МИР» Алексей Клочков поделился несколькими советами.
«Когда человек понимает базовые элементы, мы начинаем усложнять. Добавляем приседания, более глубокий толчок получается, и потом объединяем, чтобы они были быстрые. И это уже полноценное катание получается», – рассказал инструктор катка Виталий Жидень.
Плейлист подготовил музыкальный редактор Радио «МИР». Баланс между золотыми хитами и современными новинками. Подарки же подсластят и согреют в зимний вечер. Термокружки с логотипом увезли самые активные участники акции.
«Подарки дарю просто за улыбки и красивые глаза. Мне кажется, не надо делать тройной тулуп, чтобы почувствовать радость от катания на коньках. И я пытаюсь подкрепить любую инициативу. Вы пришли – вы уже большой молодец, вы уже заслуживаете подарка», – считает ведущий Радио «МИР» Алексей Клочков.
Светлана с детьми на катке впервые. Про акцию узнали через социальные сети. Поэтому решили: семейному заезду быть.
Эта ледовая площадка в центре столицы мобильна. Ее можно трансформировать. Не только устраивать массовые заезды любителей, но и переводить каток в хоккейный формат. Прийти сюда можно будет до середины весны.
Акция от Радио «МИР» традиционная, проводится уже седьмой год. Подарки и обучения продолжатся по субботам весь февраль.
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Тренеры провели мастер-классы для любителей спорта. А ведущие «МИРа» зарядили всех хорошим настроением.
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