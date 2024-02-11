Выставка «Язык военной иллюстрации» открылась в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске открылась выставка «Язык военной иллюстрации». На ней собрано более 500 экспонатов. Все они посвящены 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Этому печатному станку более 80 лет. На нем создавали сатирические и агитационные плакаты. Но такая техника была редкостью. Чаще иллюстрации к рукописным журналам создавали художники. Такие, как солдат Евгений Рожков. Палитру с красками он пронес через всю войну.

«Фронтовые и партизанские зарисовки могли быть сделаны перерывах между боями, а газетные зарисовки и плакаты сатирические – для них автор имел возможность трудиться в оккупации или в отдаленных частях», – отметила заведующая сектором художественных выставок Национальной библиотеки Виктория Харитонова.

С одной стороны – операция «Багратион», с другой – взятие Берлина. Плакаты и листовки отражали успехи Красной армии, потери и промахи захватчиков. Последние новости с фронта мирное население узнавало по радио или из газет, в том числе подпольных.