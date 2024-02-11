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Выставка «Язык военной иллюстрации» открылась в Минске

11.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выставка «Язык военной иллюстрации» открылась в Минске
 Фото: МТРК «Мир»

В Минске открылась выставка «Язык военной иллюстрации». На ней собрано более 500 экспонатов. Все они посвящены 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Этому печатному станку более 80 лет. На нем создавали сатирические и агитационные плакаты. Но такая техника была редкостью. Чаще иллюстрации к рукописным журналам создавали художники. Такие, как солдат Евгений Рожков. Палитру с красками он пронес через всю войну.

«Фронтовые и партизанские зарисовки могли быть сделаны перерывах между боями, а газетные зарисовки и плакаты сатирические – для них автор имел возможность трудиться в оккупации или в отдаленных частях», – отметила заведующая сектором художественных выставок Национальной библиотеки Виктория Харитонова.

С одной стороны – операция «Багратион», с другой – взятие Берлина. Плакаты и листовки отражали успехи Красной армии, потери и промахи захватчиков. Последние новости с фронта мирное население узнавало по радио или из газет, в том числе подпольных.

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«Печатные издания, листовки, плакаты – все это делалось для того, чтобы поднять моральный дух, боевой дух, если речь шла о действующей армии. Особенно это было важно на начальном этапе военных действий, потому что силы вермахта длительное время вели наступательные действия», – рассказал историк Института истории Национальной академии наук Беларуси Павел Трубчик.

Экспозицию дополнили миниатюры современных скульпторов. Иван Артимович создает военные мемориалы. Вдохновение ищет в литературе, кино, музыке. Некоторые сюжеты подчеркнул в плакатах.

«Эти работы посвящены разным вехам событий: героическим, трагическим и драматичным событиям нашей истории. И очень интересно это сочетание графики, книжной иллюстрации и скульптуры», – отметил скульптор Иван Артимович.

Большинство плакатов делали простые солдаты. А смотрели на них в окопах – их же сослуживцы. И такая поддержка была важна не меньше, чем снаряды. Именно вера в скорую победу – помогла ее приблизить.



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Теги: Минск
 
 
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