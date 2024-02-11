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Выставка «Язык военной иллюстрации» открылась в Минске
11.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске открылась выставка «Язык военной иллюстрации». На ней собрано более 500 экспонатов. Все они посвящены
Этому печатному станку более 80 лет. На нем создавали сатирические и агитационные плакаты. Но такая техника была редкостью. Чаще иллюстрации к рукописным журналам создавали художники. Такие, как солдат Евгений Рожков. Палитру с красками он пронес через всю войну.
С одной стороны – операция «Багратион», с другой – взятие Берлина. Плакаты и листовки отражали успехи Красной армии, потери и промахи захватчиков. Последние новости с фронта мирное население узнавало по радио или из газет, в том числе подпольных.
«Печатные издания, листовки, плакаты – все это делалось для того, чтобы поднять моральный дух, боевой дух, если речь шла о действующей армии. Особенно это было важно на начальном этапе военных действий, потому что силы вермахта длительное время вели наступательные действия», – рассказал историк Института истории Национальной академии наук Беларуси Павел Трубчик.
Экспозицию дополнили миниатюры современных скульпторов. Иван Артимович создает военные мемориалы. Вдохновение ищет в литературе, кино, музыке. Некоторые сюжеты подчеркнул в плакатах.
Большинство плакатов делали простые солдаты. А смотрели на них в окопах – их же сослуживцы. И такая поддержка была важна не меньше, чем снаряды. Именно вера в скорую победу – помогла ее приблизить.
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Она посвящена 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
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