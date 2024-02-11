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Лукашенко завершил официальный визит в Узбекистан

11.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко завершил официальный визит в Узбекистан
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко завершил официальный визит в Узбекистан. Борт номер один вылетел из Международного аэропорта имени Ислама Каримова. Почетного гостя проводили глава правительства, министр иностранных дел страны и мэр Ташкента, передает «МИР 24».

Президент Беларуси провел в Узбекистане три дня. За это время Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев общались в разных форматах – от встреч «один на один» до расширенного состава с участием делегаций.

Стороны договорились сотрудничать в разных сферах: от совместного производства лекарств до развития спорта и туризм, а товарооборот запланировали увеличить до миллиарда долларов.



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Почетного гостя проводили глава правительства, министр иностранных дел страны и мэр Ташкента»
 
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