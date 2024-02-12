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Погода в СНГ: в Кыргызстане спускают лавины, в Таджикистане зацвели первоцветы
12.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве дождь, туман и скользкие дороги. На градусниках минус 1. Новое похолодание в российской столице начнется в среду. К пятнице морозы усилятся до минус 18. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Сильный снегопад обрушился на большую часть Казахстана. В 10 областях республики объявили штормовое предупреждение. В некоторых районах порывы ветра – более 30 метров в секунду. А восток Казахстана взял курс на весну. Оттепель спровоцировала быстрое таяние снега. В городе Зайсан талые воды затопили несколько улиц. На борьбу с последствиями стихии привлекли порядка 100 человек и 10 единиц техники.
Кыргызстан
В Бишкеке идет снег. Днем до плюс 4. На улицах будет много воды. Осадки почти по всей республике. В горных районах риск схода лавин. Чтобы избежать беды, спасатели и военные проводят принудительный спуск снежных масс. Больше всего опасных участков на дороге Бишкек-Ош. Благодаря профилактическим спускам риск внезапного схода лавин на трассу миновал.
Беларусь
Таджикистан
В Таджикистане весна торопит события. В Душанбе днем до плюс 20. Погода нетипичная для февраля. Любители походов на месяц раньше открыли сезон, а в горах распустились первоцветы. Крокусы, подснежники и юнона. В Таджикистане их называют бойчечак и сиехгуш. Нежно-лиловые и желтые цветы на тонких стебельках украшают склоны. По народным поверьям, первым найти бойчечак считается хорошей приметой. Такой человек будет счастлив весь год.
Армения
В Армении побито несколько температурных рекордов. В Иджеване зафиксировано 19 градусов тепла, в Араратском регионе – 17, в Гюмри столбики термометров поднялись до плюс девяти. По всей стране температура воздуха выше климатической нормы из-за аномально теплого фона. В республике снег остался только высоко в горах.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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