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Погода в СНГ: в Кыргызстане спускают лавины, в Таджикистане зацвели первоцветы

12.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве дождь, туман и скользкие дороги. На градусниках минус 1. Новое похолодание в российской столице начнется в среду. К пятнице морозы усилятся до минус 18. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Сильный снегопад обрушился на большую часть Казахстана. В 10 областях республики объявили штормовое предупреждение. В некоторых районах порывы ветра – более 30 метров в секунду. А восток Казахстана взял курс на весну. Оттепель спровоцировала быстрое таяние снега. В городе Зайсан талые воды затопили несколько улиц. На борьбу с последствиями стихии привлекли порядка 100 человек и 10 единиц техники.

Кыргызстан

В Бишкеке идет снег. Днем до плюс 4. На улицах будет много воды. Осадки почти по всей республике. В горных районах риск схода лавин. Чтобы избежать беды, спасатели и военные проводят принудительный спуск снежных масс. Больше всего опасных участков на дороге Бишкек-Ош. Благодаря профилактическим спускам риск внезапного схода лавин на трассу миновал.

Беларусь

«Желтый» уровень опасности объявлен в Беларуси из-за тумана и гололедицы. Но погода теплая. В Минске плюс два. На юге страны весенние 11 градусов. Несмотря на уверенный плюс, птицы с юга еще не вернулись. Нуждаются в помощи и те пернатые, что остались зимовать в стране. Белорусы продолжают их подкармливать и даже лечить. За зиму жители спасли от смерти десятки диких птиц. Семь – только в гродненском зоопарке. От истощения или травм диким пернатым помогают оправиться ветеринары. Половину таких питомцев после лечения выпускают на волю.

Таджикистан

В Таджикистане весна торопит события. В Душанбе днем до плюс 20. Погода нетипичная для февраля. Любители походов на месяц раньше открыли сезон, а в горах распустились первоцветы. Крокусы, подснежники и юнона. В Таджикистане их называют бойчечак и сиехгуш. Нежно-лиловые и желтые цветы на тонких стебельках украшают склоны. По народным поверьям, первым найти бойчечак считается хорошей приметой. Такой человек будет счастлив весь год.

Армения

В Армении побито несколько температурных рекордов. В Иджеване зафиксировано 19 градусов тепла, в Араратском регионе – 17, в Гюмри столбики термометров поднялись до плюс девяти. По всей стране температура воздуха выше климатической нормы из-за аномально теплого фона. В республике снег остался только высоко в горах.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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