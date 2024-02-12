Погода в СНГ: в Кыргызстане спускают лавины, в Таджикистане зацвели первоцветы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве дождь, туман и скользкие дороги. На градусниках минус 1. Новое похолодание в российской столице начнется в среду. К пятнице морозы усилятся до минус 18. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Сильный снегопад обрушился на большую часть Казахстана. В 10 областях республики объявили штормовое предупреждение. В некоторых районах порывы ветра – более 30 метров в секунду. А восток Казахстана взял курс на весну. Оттепель спровоцировала быстрое таяние снега. В городе Зайсан талые воды затопили несколько улиц. На борьбу с последствиями стихии привлекли порядка 100 человек и 10 единиц техники.

Кыргызстан

В Бишкеке идет снег. Днем до плюс 4. На улицах будет много воды. Осадки почти по всей республике. В горных районах риск схода лавин. Чтобы избежать беды, спасатели и военные проводят принудительный спуск снежных масс. Больше всего опасных участков на дороге Бишкек-Ош. Благодаря профилактическим спускам риск внезапного схода лавин на трассу миновал.

Беларусь