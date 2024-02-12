Энергию БелАЭС используют в производстве зарядных станций для электрокаров

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Энергетический потенциал Беларуси вырос с вводом Белорусской АЭС. Новые ресурсы пошли на нужды предпринимателей. К примеру, в Орше производят зарядные станции для электрокаров и осваивают производство электропогрузчиков, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Каждую станцию Егор Шеремет собирает вручную. Их работу изучал еще в университете. По электрозарядкам и защитил диплом. Свои идеи молодой специалист уже внедряет в производство.

«Пока я сам собирал эти станции, я мог видеть, чего там может не хватать, что можно добавить. Например, съемные пластины, которые до этого у нас были цельные и сразу в корпусе. За счет этого уже более маневренно мы можем работать», – рассказал инженер-электромеханик Егор Шеремет.

Зарядка начинается, как только станцию подключают через приложение. Этого удалось добиться с помощью замены комплектующих. Вместо магнитного пускателя – силовые реле. Их теперь закупают в Беларуси.

«Планируем разработать аккумулятор белорусского производства. С китайскими комплектующими, не спорим. Мы не говорим, что сделаем графитовые наконечники и все остальное. Но мы возьмем основные части, будем делать спайку, делать корпус, будем делать контроллер, соединять. Мы даже в китайский контроллер вставляем белорусские комплектующие», – отметил директор компании по производству зарядных станций Александр Киреев.

Рынок электромобилей в Беларуси растет. Развитие зарядных сетей поддерживает государство. Станций для электрокаров уже больше тысячи. По этому показателю республика – среди лидеров в СНГ.

«Лидерами по использованию электроэнергии являются направления для нужд нагрева и горячего водоснабжения населения и электропотребление зарядными станциями для электромобилей. Зарядные станции за 2023 год потребили электроэнергии на 27,5% больше, чем в 2022-м. Прирост составил практически 3 миллиона 898 киловатт-часов», – подчеркнула заместитель начальника управления стратегического развития и внешнего инвестиционного сотрудничества Министерства энергетики Беларуси Юлия Михайловская.

С вводом атомной станции Беларусь полностью отказалась от импорта электрической энергии. БелАЭС обеспечивает потребность и населения, и предприятий. По всей стране строятся многоэтажные электродома, переходит на электроэнергию и общественный транспорт.

На БелАЭС в полную мощность уже работают два энергоблока. Они обеспечивают около 40% потребности республики в электроэнергии.