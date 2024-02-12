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Энергию БелАЭС используют в производстве зарядных станций для электрокаров
12.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Энергетический потенциал Беларуси вырос с вводом Белорусской АЭС. Новые ресурсы пошли на нужды предпринимателей. К примеру, в Орше производят зарядные станции для электрокаров и осваивают производство электропогрузчиков, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Каждую станцию Егор Шеремет собирает вручную. Их работу изучал еще в университете. По электрозарядкам и защитил диплом. Свои идеи молодой специалист уже внедряет в производство.
Зарядка начинается, как только станцию подключают через приложение. Этого удалось добиться с помощью замены комплектующих. Вместо магнитного пускателя – силовые реле. Их теперь закупают в Беларуси.
Рынок электромобилей в Беларуси растет. Развитие зарядных сетей поддерживает государство. Станций для электрокаров уже больше тысячи. По этому показателю республика – среди лидеров в СНГ.
С вводом атомной станции Беларусь полностью отказалась от импорта электрической энергии. БелАЭС обеспечивает потребность и населения, и предприятий. По всей стране строятся многоэтажные электродома, переходит на электроэнергию и общественный транспорт.
На БелАЭС в полную мощность уже работают два энергоблока. Они обеспечивают около 40% потребности республики в электроэнергии.
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На электростанции в полную мощность уже работают два энергоблока. Они обеспечивают около 40% потребности республики.
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