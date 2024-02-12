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Представители ЦИК России станут наблюдателями за выборами депутатов в Беларуси
12.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Представители ЦИК России 25 февраля примут участие в наблюдении за выборами депутатов палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Об этом проинформировала глава российского ведомства Элла Памфилова в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в России Дмитрием Крутым.
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Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва состоятся 25 февраля 2024 года.
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