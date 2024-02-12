Представители ЦИК России станут наблюдателями за выборами депутатов в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представители ЦИК России 25 февраля примут участие в наблюдении за выборами депутатов палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Об этом проинформировала глава российского ведомства Элла Памфилова в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в России Дмитрием Крутым.

«В Республику Беларусь обязательно поедет делегация ЦИК России, чтобы принять участие в наблюдении за парламентскими выборам», – сообщается на сайте ЦИК со ссылкой на слова Памфиловой.