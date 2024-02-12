ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Представители ЦИК России станут наблюдателями за выборами депутатов в Беларуси

12.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представители ЦИК России 25 февраля примут участие в наблюдении за выборами депутатов палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Об этом проинформировала глава российского ведомства Элла Памфилова в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в России Дмитрием Крутым.

«В Республику Беларусь обязательно поедет делегация ЦИК России, чтобы принять участие в наблюдении за парламентскими выборам», – сообщается на сайте ЦИК со ссылкой на слова Памфиловой.

Выборы президента России
Путин начинает, чтобы выиграть
Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва состоятся 25 февраля 2024 года.

Ранее заместитель генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов возглавил миссию наблюдателей от Содружества на выборах президента России. Сообщается, что деятельность миссии будет основана на принципах открытости, нейтральности и невмешательства.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва состоятся 25 февраля 2024 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Энергию БелАЭС используют в производстве зарядных станций для электрокаров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.02.2024
Mir24.TV Belarus
12.02.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика