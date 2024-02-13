«Вложения в малый бизнес могут давать и 100% годовых дохода». Инвестор рассказал о том, почему сегодня выгодно вкладываться в реальный бизнес, а не в IT-стартапы

Источник материала: ProBusiness



Максим Печеник. Фото предоставлены организаторами INVESTMENT CLUB SHOW.

8 февраля в Минске состоялся необычный ивент. Ассоциация трекеров и бизнес-консультантов собрала вместе стартаперов и инвесторов из Беларуси и Росиии на INVESTMENT CLUB SHOW. Среди спикеров особенно выделился специалист по борьбе с инвестиционным мошенничеством, основатель инвестиционного клуба КПД Максим Печеник. Он попытался развенчать миф о венчуре, который якобы предназначен исключительно для IT-стартапов. Максим уверен, что лучшая стратегия в 2024 году — это инвестиции в реальный бизнес. Причем не в крупный или средний, а в малый. «Про бизнес» публикует основные идеи из выступления эксперта.

«Больше всего денег для инвестиций — на счетах у обычных граждан»

— Мы много говорим о том, что есть фонды, акселераторы, банки и корпорации, которые вкладываются в различные проекты. Но на самом деле больше всего денег лежит на счетах обычных граждан. В России это миллиарды рублей, которыми никто не пользуется. Думаю, что в Беларуси схожая ситуация. Именно на этих людей и рассчитан мой инвестиционный клуб.

И вот вам еще один инсайт: сейчас невыгодно чем-либо владеть. Например, невыгодно иметь свое жилье: если мы сдадим квартиру, то получим в среднем 4% годовых. А если мы эту квартиру закладываем в банк, привлекаем 70% ее залоговой стоимости, и вкладываем деньги в дело, то начинаем получать уже не 4%, а 44%.

Я сам через это прошел: однажды продал свой ресторан и решил купить машину. Потом подумал: «Я же все-таки инвестор, зачем мне просто покупать машину?». В результате миллион рублей ушел в инвестиционный проект. Я стал получать с него 50 тысяч рублей в месяц (25 тысяч плата по кредиту за машину, 25 тысяч — «на кофе»). Прошло три года — деньги продолжают приходить. Так что деньги должны работать. И работать именно в бизнесе.

Обычно людей учат сохранять и приумножать свои деньги. Но это две абсолютно противоположные стратегии. Мы можем либо сохранить свои деньги, либо приумножить. А когда нам нечего сохранять, остается только приумножать. Если у обычного человека лежат, например, полмиллиона рублей, он чисто психологически ббоится их потерять. Хотя по факту ему нечего терять.





Если у нас есть миллион долларов, то логично думать о том, как этот миллион долларов не потерять. Но если у нас миллион рублей, то их лучше постараться приумножить. Для этого можно использовать стратегию инвестирования в более рискованные, но и более доходные проекты.

«Венчурный рынок сегодня предпочитает дивиденты вместо капитализации»

А теперь давайте вспомним, что мы увидели на венчурном рынке за 2023 год. Если раньше венчур действовал классически (вкладываем сейчас — через 4−5 лет забираем X10), то сейчас все переходят на дивиденды. То есть инвестиции идут исключительно в реальный сектор, который будет генерировать прибыль сразу.

На мой взгляд, реальные бизнесы — это «единороги» нашего времени. Ни классические стартапы, ни фондовый рынок, ни недвижимость не дадут такой же доходности. Только простые реальные бизнесы: мелкие, которые стремятся стать средними или в очень далекой перспективе крупными.

Вот несколько кейсов.





В Сочи было два года назад было две типографии по печати на одежде. Потом ладелец одной из них сбрасывает бизнес. К нам обращается первая типография: «Максим, дайте денег, хотим купить вторую типографию и стать монополистами». Проверили одних, проверили других, посмотрели перспективы, в результате дали им денег. Сейчас это приносит нам 104% доходности на вложенную сумму. Почему так произошло? Потому что компания маленькая, растущая и находится в крайне специфических условиях.





Полгода назад к нам пришли простые ребята-технари и попросили денег: «Мы хотим купить станки для обработки металлов, чтобы делать всякие шестеренки, муфты и прочую импортозамещающую продукцию». Я спросил, много ли таких, как они на рынке. Они сказали, что есть немало конкурентов, но именно у этих ребят было одно важное преимущество: парень, который просил деньги, всю жизнь проработал на фирме отца, которая занимается тем же самым, а теперь он хотел все сделать сам. По факту к нам пришел специалист, которого всему научили, который знает всю эту кухню, у которого перед глазами все бизнес-процессы отстроены, есть понимание в продажах и производстве. И он просто хочет сделать тоже самое только в чуть другой нише. Логично, что, если ему дать денег, то это предприятие обречено на успех.





В декабре мы запустили, как я его называю, «пиролизный завод». По факту технологии пиролиза 200 лет, об этом все знают. Но ко мне пришел человек и говорит: «Максим, я придумал технологию, которая в 10 раз уменьшает стоимость самой установки». Я не поверил. Мы поехали, посмотрели, он показал свои нововведения. В результате мы собрали им 42 миллиона рублей. И сейчас уже практически запущена первая промышленная установка. Математика очень интересная получается. Окупаемость одной установки 6 месяцев. Рост капитализации прогнозируется на уровне 80% за первый год, а за второй — экономика вообще космическая.

«Только мелкий бизнес может дать такую космическую экономику»

О чем это говорит? Такую космическую экономику можно сделать только в маленьких предприятиях: либо в стартующих, либо в тех, что находятся в специфических условиях, либо в тех, что не знали о возможностях масштабирования.





Например, ребята из цеха металлообработки пришли с запросом на три станка. Я спросил, почему так мало и когда они собираются расти. Они ответили: «Мы посчитали, что нам за восемь месяцев работы хватит денег, чтобы купить четвертый станок, а еще через три месяца — пятый». Я улыбнулся и сказал: «А давайте вам сразу 6 купим». У ребят отвисла челюсть: «А что так можно было?». А еще можно пристроить их в Сколково, уменьшить налогооблагаемую базу, привлечь гранты…

В общем, большинство людей не знают о том, что есть масса возможностей. И это нужно менять.