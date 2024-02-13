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Беларусь нарастила поставки моторов в Россию

13.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь нарастила поставки моторов в Россию
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минск наращивает поставки двигателей внутреннего сгорания в Россию. Они нужны для медицинских энергоустановок, в сфере ЖКХ и сельского хозяйства, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Моторы пока собирают не на конвейере. Малолитражные двигатели – новинка завода. Именно на них спрос у партнеров из России. Ведь установить такое «сердце» можно в десятки видов устройств.

«Начиная от погрузчиков, дизельгенераторных установок, насосных станций, также это вакуумно-подметальные машины, рефрижераторные установки, даже устанавливаются на селекционные комбайны. Отличаются габаритами, которые позволяют установить на совершенно другие, компактные изделия», – пояснил главный конструктор завода по производству двигателей Михаил Клессо.

Также собирают двигатели для тракторов. На конвейере нужно выполнить около 80 операций. После сборки моторы проходят проверку. Важно убедиться – покупателю отправится качественный образец.

«У нас порядка 200 сервисных центров всего. Из них 50 в Беларуси, все остальные за пределами Беларуси. В Российской Федерации это больше ста, 100-110 сервисных центров. То есть мы каждый стоящий на гарантии двигатель отслеживаем, мы проводим его диагностику периодическую», – рассказал заместитель директора по качеству продукции и техническому сервису завода по производству двигателей Валерий Терешко.

География поставок белорусских двигателей широкая. Среди покупателей и другие страны СНГ. С ними есть и совместные проекты. Так, с партнерами предприятие откроет сборочный цех в Узбекистане.

«Для нас узбекский рынок является рынком возможностей, потому что в части потребления он довольно-таки объемный, и мы уже ведем переговоры по локализации производства на местном рынке. Дизельгенераторы, насосные станции, компрессорное оборудование будут востребованы представителями сельского хозяйства, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства», – отметил генеральный директор завода по производству двигателей Александр Ботвинник.

«В 2023-м году с конвейера предприятия сошло более 48 тысяч дизелей, которые успешно реализованы потребителям. География поставок насчитывает более чем 23 страны. Доля Российской Федерации в экспортной отгрузке составляет 86%», – рассказал начальник управления внешнеэкономической деятельности завода по производству двигателей Александр Скибо.

В прошлом году предприятие наладило производство двигателей для речных судов. Проект импортозамещающий. Он подвинул с рынка европейские и американские модели.



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Теги: Минск
 
 
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Двигатели внутреннего сгорания нужны для медицинских энергоустановок, а также в сферах ЖКХ и сельского хозяйства.
 
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