Беларусь нарастила поставки моторов в Россию

Также собирают двигатели для тракторов. На конвейере нужно выполнить около 80 операций. После сборки моторы проходят проверку. Важно убедиться – покупателю отправится качественный образец.

«У нас порядка 200 сервисных центров всего. Из них 50 в Беларуси, все остальные за пределами Беларуси. В Российской Федерации это больше ста, 100-110 сервисных центров. То есть мы каждый стоящий на гарантии двигатель отслеживаем, мы проводим его диагностику периодическую», – рассказал заместитель директора по качеству продукции и техническому сервису завода по производству двигателей Валерий Терешко.

География поставок белорусских двигателей широкая. Среди покупателей и другие страны СНГ. С ними есть и совместные проекты. Так, с партнерами предприятие откроет сборочный цех в Узбекистане.

«Для нас узбекский рынок является рынком возможностей, потому что в части потребления он довольно-таки объемный, и мы уже ведем переговоры по локализации производства на местном рынке. Дизельгенераторы, насосные станции, компрессорное оборудование будут востребованы представителями сельского хозяйства, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства», – отметил генеральный директор завода по производству двигателей Александр Ботвинник.

«В 2023-м году с конвейера предприятия сошло более 48 тысяч дизелей, которые успешно реализованы потребителям. География поставок насчитывает более чем 23 страны. Доля Российской Федерации в экспортной отгрузке составляет 86%», – рассказал начальник управления внешнеэкономической деятельности завода по производству двигателей Александр Скибо.