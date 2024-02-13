Погода в СНГ: Казахстан атаковал снежный вихрь, Беларусь накрыл туман

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Новый ненастный удар приготовил февраль регионам Казахстана. Штормовое предупреждение действует в 10 областях, а также в Астане, Алматы и Шымкенте. Порывы ветра до 20 метров в секунду. Сильная метель на севере, западе и юге страны. В городах коммунальные службы подготовились к снежному апокалипсису. Дворники и спецтехника чистят дороги. В селах ситуация иная, там все замело. Жители Акмолинской области с тревогой ждут очередную порцию снега. Местные пастухи просят расчистить дорогу до пастбищ и доставить сено. Из-за плотного снега и высоких сугробов невозможно пригнать табуны домой. Лошади на пастбищах массово гибнут от голода.

Беларусь