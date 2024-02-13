|
Погода в СНГ: Казахстан атаковал снежный вихрь, Беларусь накрыл туман
13.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Новый ненастный удар приготовил февраль регионам Казахстана. Штормовое предупреждение действует в 10 областях, а также в Астане, Алматы и Шымкенте. Порывы ветра до 20 метров в секунду. Сильная метель на севере, западе и юге страны. В городах коммунальные службы подготовились к снежному апокалипсису. Дворники и спецтехника чистят дороги. В селах ситуация иная, там все замело. Жители Акмолинской области с тревогой ждут очередную порцию снега. Местные пастухи просят расчистить дорогу до пастбищ и доставить сено. Из-за плотного снега и высоких сугробов невозможно пригнать табуны домой. Лошади на пастбищах массово гибнут от голода.
Беларусь
Кыргызстан
Жителям Кыргызстана февраль обещает теплые перспективы. В Бишкеке сегодня до плюс 9. Температура продолжит расти и к четвергу выйдет за климатические рамки. На юге республики уже все по-весеннему. В Ошской области плюс 16 и солнечно. Фермеры скоро начнут готовить землю к посадкам. А пока собирают тепличную клубнику. В этом году это уже второй урожай ягоды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)