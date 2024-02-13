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Погода в СНГ: Казахстан атаковал снежный вихрь, Беларусь накрыл туман

13.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: Казахстан атаковал снежный вихрь, Беларусь накрыл туман
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Новый ненастный удар приготовил февраль регионам Казахстана. Штормовое предупреждение действует в 10 областях, а также в Астане, Алматы и Шымкенте. Порывы ветра до 20 метров в секунду. Сильная метель на севере, западе и юге страны. В городах коммунальные службы подготовились к снежному апокалипсису. Дворники и спецтехника чистят дороги. В селах ситуация иная, там все замело. Жители Акмолинской области с тревогой ждут очередную порцию снега. Местные пастухи просят расчистить дорогу до пастбищ и доставить сено. Из-за плотного снега и высоких сугробов невозможно пригнать табуны домой. Лошади на пастбищах массово гибнут от голода.

Беларусь

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Из-за тумана в Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности. Синоптики прогнозируют облачную и дождливую погоду. Местами мокрый снег и гололедицу. Только на юге страны без осадков и весенние плюс восемь. Для аграриев Брестской области это послужило сигналом к началу полевых работ. Техника уже удобряет и вспахивает почву. По оценке специалистов, озимые культуры хорошо пережили холода. В этом году погода благоприятно влияла на их рост.

Кыргызстан

Жителям Кыргызстана февраль обещает теплые перспективы. В Бишкеке сегодня до плюс 9. Температура продолжит расти и к четвергу выйдет за климатические рамки. На юге республики уже все по-весеннему. В Ошской области плюс 16 и солнечно. Фермеры скоро начнут готовить землю к посадкам. А пока собирают тепличную клубнику. В этом году это уже второй урожай ягоды.



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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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