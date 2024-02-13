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Наблюдатели СНГ оценили подготовку избирательных участков в Беларуси к выборам
13.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Процесс подготовки к
В центре внимания специалистов – компетенция членов избирательных комиссий, а также технические моменты. Они оценивают размеры помещений для голосования, их оснащение и доступность для людей с ограничениями здоровья.
Мониторинг продолжится вплоть до завершения электоральной кампании. За ходом выборов будут следить почти 30 тысяч местных специалистов и международные наблюдатели. Кроме миссии СНГ это также представители ШОС, ОДКБ, Союзного государства и других организаций.
Единый день голосования назначен в Беларуси на 25 февраля, а досрочное голосование стартует на пять дней раньше.
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В центре внимания специалистов – компетенция членов избирательных комиссий, а также технические моменты.
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