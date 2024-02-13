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Наблюдатели СНГ оценили подготовку избирательных участков в Беларуси к выборам

13.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Наблюдатели СНГ оценили подготовку избирательных участков в Беларуси к выборам
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Процесс подготовки к единому дню голосования в Беларуси оценила миссия наблюдателей СНГ. Серьезных нарушений не выявлено.

«Изучаем списки избирателей. Смотрим, какие происходили процессы во время регистрации кандидатов. Участвуем в кампании еще с начальных этапов. Выезжали в регионы в том числе, по всей Беларуси наши представители выезжали, участвовали в заседаниях окружных избирательных комиссий», – рассказал член миссии наблюдателей от СНГ Манучехр Ходжизода.

В центре внимания специалистов – компетенция членов избирательных комиссий, а также технические моменты. Они оценивают размеры помещений для голосования, их оснащение и доступность для людей с ограничениями здоровья.

Мониторинг продолжится вплоть до завершения электоральной кампании. За ходом выборов будут следить почти 30 тысяч местных специалистов и международные наблюдатели. Кроме миссии СНГ это также представители ШОС, ОДКБ, Союзного государства и других организаций.

Единый день голосования назначен в Беларуси на 25 февраля, а досрочное голосование стартует на пять дней раньше.



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В центре внимания специалистов – компетенция членов избирательных комиссий, а также технические моменты.
 
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