МТС перезапускает популярный проект #НаучиСвоихБлизких по обучению старшего поколения digital-грамотности

Источник материала: ProBusiness

МТС «апгрейдил» проект #НаучиСвоихБлизких, расставив акценты на актуальных темах и расширив площадки проведения и аудиторию. Так, впервые к обучению старшего поколения digital-грамотности присоединились санатории Беларуси.

В бесплатном тренинге «Как обезопасить себя и свои данные в интернете: правила поведения от МТС» приняли участие посетители государственного лечебно-оздоровительного учреждения «Санаторий «Сосны». Провел лекцию специалист компании МТС.

Начальник отдела эксплуатации и технической поддержки управления инновационных решений Андрей Байков подчеркнул, что тема кибербезопасности и профилактики мошенничества в Сети сегодня одна из приоритетных. На уловки мошенников попадаются не только люди преклонного возраста. Каждый должен знать, как отличить правдивый сценарий от выдуманного и действовать, чтобы не стать жертвой обмана.





Слушатели узнали, с помощью каких схем онлайн-мошенники получают доступ к персональным данным, личным кабинетам социальных сетей и банковских карт, как правильно создавать пароли и настраивать аккаунты, чтобы цифровые данные не попали в руки кибермошенников. После тренинга присутствующие получили памятки с основными правилами поведения в интернете.

Кроме того, в связи с возрастающим спросом на обучение цифровой грамотности проведение курса #НаучиСвоихБлизких запланировано для посетителей других учреждений. Им будут предложены темы продвинутого уровня — об использовании соцсетей, специализированных приложений, а также инструментов, использующих искусственный интеллект.

#НаучиСвоихБлизких — это социальный проект по обучению людей старшего возраста цифровой грамотности, который помогает освоить широкие возможности мобильных устройств и использовать современные технологии в повседневной жизни. С ноября 2020 года проект реализован в форме бесплатной онлайн-школы #НаучиСвоихБлизких. Сейчас курс будет проходить и в офлайн-формате.