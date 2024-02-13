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МТС перезапускает популярный проект #НаучиСвоихБлизких по обучению старшего поколения digital-грамотности

13.02.2024 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


МТС «апгрейдил» проект #НаучиСвоихБлизких, расставив акценты на актуальных темах и расширив площадки проведения и аудиторию. Так, впервые к обучению старшего поколения digital-грамотности присоединились санатории Беларуси.

В бесплатном тренинге «Как обезопасить себя и свои данные в интернете: правила поведения от МТС» приняли участие посетители государственного лечебно-оздоровительного учреждения «Санаторий «Сосны». Провел лекцию специалист компании МТС.

Начальник отдела эксплуатации и технической поддержки управления инновационных решений Андрей Байков подчеркнул, что тема кибербезопасности и профилактики мошенничества в Сети сегодня одна из приоритетных. На уловки мошенников попадаются не только люди преклонного возраста. Каждый должен знать, как отличить правдивый сценарий от выдуманного и действовать, чтобы не стать жертвой обмана.


Слушатели узнали, с помощью каких схем онлайн-мошенники получают доступ к персональным данным, личным кабинетам социальных сетей и банковских карт, как правильно создавать пароли и настраивать аккаунты, чтобы цифровые данные не попали в руки кибермошенников. После тренинга присутствующие получили памятки с основными правилами поведения в интернете.  

Кроме того, в связи с возрастающим спросом на обучение цифровой грамотности проведение курса #НаучиСвоихБлизких запланировано для посетителей других учреждений. Им будут предложены темы продвинутого уровня — об использовании соцсетей, специализированных приложений, а также инструментов, использующих искусственный интеллект.

#НаучиСвоихБлизких — это социальный проект по обучению людей старшего возраста цифровой грамотности, который помогает освоить широкие возможности мобильных устройств и использовать современные технологии в повседневной жизни. С ноября 2020 года проект реализован в форме бесплатной онлайн-школы #НаучиСвоихБлизких. Сейчас курс будет проходить и в офлайн-формате.

По вопросам организации тренинга в санаториях и социальных центрах можно связываться по телефону +375 29 250 35 26, а также по почте klitvin@mts.by.

 
 
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МТС «апгрейдил» проект #НаучиСвоихБлизких, расставив акценты на актуальных темах и расширив площадки проведения и аудиторию. Так, впервые к обучению старшего...
 
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