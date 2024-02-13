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Лукашенко поручил «встряхнуть» белорусские вузы

13.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поручил «встряхнуть» белорусские вузы
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил создать комиссию, которая займется проверкой качества работы вузов.

«Сегодня стоит задача встряхнуть вузы. Наша молодежь должна учиться и работать здесь. И прекращайте бегать ко мне с какими-то очередными новациями. Народ разброда и шатания в образовании не примет. Поэтому тихо, спокойно работаем в вузах. Еще раз подчеркиваю: программы, учебники, преподаватели. И выходит здоровый нормальный выпускник, который может работать в тех сферах производства, где он мечтал до поступления», – заявил глава государства на совещании с Министерством образования и ректорами университетов.

Президент назвал пять главных проблем в системе образования. Это разрыв между спросом и предложением на рынке труда. Также нехватка молодых преподавателей. Общий состав педагогов стареет. Лукашенко обратил внимание и на слабую идеологическую составляющую в образовательном процессе. Еще одно требование главы государства – не допустить оттока талантливых выпускников за рубеж. Для этого необходимо сделать более привлекательным отечественное высшее образование.



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Президент Беларуси поручил создать комиссию, которая займется проверкой качества работы образовательных учреждений.
 
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