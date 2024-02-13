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Лукашенко поручил «встряхнуть» белорусские вузы
13.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил создать комиссию, которая займется проверкой качества работы вузов.
Президент назвал пять главных проблем в
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Президент Беларуси поручил создать комиссию, которая займется проверкой качества работы образовательных учреждений.
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