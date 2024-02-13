Лукашенко поручил «встряхнуть» белорусские вузы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил создать комиссию, которая займется проверкой качества работы вузов.

«Сегодня стоит задача встряхнуть вузы. Наша молодежь должна учиться и работать здесь. И прекращайте бегать ко мне с какими-то очередными новациями. Народ разброда и шатания в образовании не примет. Поэтому тихо, спокойно работаем в вузах. Еще раз подчеркиваю: программы, учебники, преподаватели. И выходит здоровый нормальный выпускник, который может работать в тех сферах производства, где он мечтал до поступления», – заявил глава государства на совещании с Министерством образования и ректорами университетов.