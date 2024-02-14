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Лукашенко поручил до сентября устранить проблемы в системе образования
14.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил провести ревизию вузов. Глава государства указал на ряд проблем в системе образования. До первого сентября они должны быть устранены. Это задача не только для профильного министерства, но и для правительства. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко рассказала об итогах совещания у главы государства.
Время «встряхнуть» вузы, уверен белорусский лидер. Это подтверждают данные опроса: почти половина студентов недовольна качеством образования. В итоге часть абитуриентов уезжает учиться за границу.
Учебникам президент уделил отдельное внимание. Лукашенко поручил доработать материалы – прежде всего по гуманитарным наукам.
Идеологическое направление в вузах тоже следует «подтянуть», уверен белорусский лидер. Однако делать это нужно «не для галочки».
«Прекратите этот формализм! Что мы можем требовать от студентов, если профессор не может или не хочет компетентно ответить им на сложные жизненные, политические вопросы. В такой ситуации никакие концерты, шоу-программы и прочие флешмобы не научат детей искренне любить родину, уважать старшее поколение, беречь историческую правду», – подчеркнул президент.
«Закостенели до неимоверности. Нам надо точно посмотреть в ходе работы этой рабочей группы – какие будут программы, и под эти программы – соответствующее образование. Может быть, не пять лет, не четыре года, а три и четыре года», – предупредил Лукашенко.
Потому что пока предложение на рынке труда превышает спрос по многим специальностям, а на первых рабочих местах закрепляются единицы выпускников.
При этом за белорусскими дипломами едут студенты из многих стран, и потерять привлекательность высшего образования недопустимо, подчеркнул президент. Проблемы призвал решать не кардинальными реформами и экспериментами, а повышением качества.
Еще одна проблема, на которую указал белорусский лидер – старение преподавательского состава. Александр Лукашенко поставил задачу привлекать молодых специалистов к работе в вузах.
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Время «встряхнуть» вузы, уверен белорусский лидер. Это подтверждают данные опроса: почти половина студентов недовольна качеством образования.
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