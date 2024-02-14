Лукашенко поручил до сентября устранить проблемы в системе образования

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил провести ревизию вузов. Глава государства указал на ряд проблем в системе образования. До первого сентября они должны быть устранены. Это задача не только для профильного министерства, но и для правительства. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко рассказала об итогах совещания у главы государства.

Время «встряхнуть» вузы, уверен белорусский лидер. Это подтверждают данные опроса: почти половина студентов недовольна качеством образования. В итоге часть абитуриентов уезжает учиться за границу.

«Это будущая элита государства. Нашего государства. Как вы за них боретесь? Наша молодежь должна учиться и работать здесь. Подчеркиваю: программы, учебники, преподаватели», – заявил Лукашенко.

Учебникам президент уделил отдельное внимание. Лукашенко поручил доработать материалы – прежде всего по гуманитарным наукам.

«Я же опять обучаюсь в силу семейного положения. Приносит учебник. Думаю – дай по своему профилю посмотрю философию. Слушайте, какой кошмар! Такого кошмара я не видел. Что они написали? Это ужас! Советские учебники давали четкие структурированные ответы на все вопросы! А там такой хлам! Ни один студент это не выучит», – отметил Лукашенко.

Идеологическое направление в вузах тоже следует «подтянуть», уверен белорусский лидер. Однако делать это нужно «не для галочки».

«Прекратите этот формализм! Что мы можем требовать от студентов, если профессор не может или не хочет компетентно ответить им на сложные жизненные, политические вопросы. В такой ситуации никакие концерты, шоу-программы и прочие флешмобы не научат детей искренне любить родину, уважать старшее поколение, беречь историческую правду», – подчеркнул президент.