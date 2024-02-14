ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко поручил до сентября устранить проблемы в системе образования

14.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поручил до сентября устранить проблемы в системе образования
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил провести ревизию вузов. Глава государства указал на ряд проблем в системе образования. До первого сентября они должны быть устранены. Это задача не только для профильного министерства, но и для правительства. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко рассказала об итогах совещания у главы государства.

Время «встряхнуть» вузы, уверен белорусский лидер. Это подтверждают данные опроса: почти половина студентов недовольна качеством образования. В итоге часть абитуриентов уезжает учиться за границу.

«Это будущая элита государства. Нашего государства. Как вы за них боретесь? Наша молодежь должна учиться и работать здесь. Подчеркиваю: программы, учебники, преподаватели», – заявил Лукашенко.

Учебникам президент уделил отдельное внимание. Лукашенко поручил доработать материалы – прежде всего по гуманитарным наукам.

«Я же опять обучаюсь в силу семейного положения. Приносит учебник. Думаю – дай по своему профилю посмотрю философию. Слушайте, какой кошмар! Такого кошмара я не видел. Что они написали? Это ужас! Советские учебники давали четкие структурированные ответы на все вопросы! А там такой хлам! Ни один студент это не выучит», – отметил Лукашенко.

Идеологическое направление в вузах тоже следует «подтянуть», уверен белорусский лидер. Однако делать это нужно «не для галочки».

«Прекратите этот формализм! Что мы можем требовать от студентов, если профессор не может или не хочет компетентно ответить им на сложные жизненные, политические вопросы. В такой ситуации никакие концерты, шоу-программы и прочие флешмобы не научат детей искренне любить родину, уважать старшее поколение, беречь историческую правду», – подчеркнул президент.

Систему образования ждет полная ревизия: от учебных программ до квалификации преподавателей. Займется этим рабочая группа.

«Закостенели до неимоверности. Нам надо точно посмотреть в ходе работы этой рабочей группы – какие будут программы, и под эти программы – соответствующее образование. Может быть, не пять лет, не четыре года, а три и четыре года», – предупредил Лукашенко.

Потому что пока предложение на рынке труда превышает спрос по многим специальностям, а на первых рабочих местах закрепляются единицы выпускников.

«Это непозволительная роскошь для нашего государства, а если учесть, сколько государство платит, то что это, если не экономическое преступление? Вы не коммерсанты, вы – ректоры вузов, и мыслить обязаны по-государственному. Должны готовить кадры под потребности реального сектора экономики», – заявил глава государства.

При этом за белорусскими дипломами едут студенты из многих стран, и потерять привлекательность высшего образования недопустимо, подчеркнул президент. Проблемы призвал решать не кардинальными реформами и экспериментами, а повышением качества.

Еще одна проблема, на которую указал белорусский лидер – старение преподавательского состава. Александр Лукашенко поставил задачу привлекать молодых специалистов к работе в вузах.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Время «встряхнуть» вузы, уверен белорусский лидер. Это подтверждают данные опроса: почти половина студентов недовольна качеством образования.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поручил «встряхнуть» белорусские вузы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2024
Mir24.TV Belarus
14.02.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика