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Почтовый блок к юбилею вывода советских войск из Афганистана погасили в Минске

14.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почтовый блок к юбилею вывода советских войск из Афганистана погасили в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси выпустили в обращение почтовый блок в честь 35-летия вывода советских войск из Афганистана. В главном почтамте страны в преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов прошло его торжественное гашение, передает телеканал «МИР 24».

На специальном штемпеле впервые изображен храм-памятник в честь Архангела Михаила, который находится на территории комплекса в память о воинах, погибших в Афганистане. Первый тираж составил 10 тысяч экземпляров. Свидетели гашения – воины-интернационалисты. Ветераны вспомнили историю и почтили память погибших.

«35 лет – это не такой уж большой срок, это вообще не срок, чтобы забыть, даже для человека. Передавая эту память детям, внукам и дальше, мы создаем вот тот базис в государстве, который заставляет чтить все традиции. Все начинается с истории», – отметил министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган.

В настоящий момент в Беларуси проживает около 22 тысяч воинов-интернационалистов. Многие из них нашли себя в мирных профессиях. Ежегодно 15 февраля в День памяти воинов-интернационалистов они вспоминают боевую юность и своих товарищей и собираются у Острова слез в Минске. Этот мемориальный комплекс – традиционное место памяти подвигу воинов Афганистана.

«Белпочта» выпускает такую тематическую почтовую продукцию каждые пять лет со дня вывода войск из Афганистана.



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Теги: Минск
 
 
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