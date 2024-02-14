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Почтовый блок к юбилею вывода советских войск из Афганистана погасили в Минске
14.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Беларуси выпустили в обращение почтовый блок в честь 35-летия вывода советских войск из Афганистана. В главном почтамте страны в преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов прошло его торжественное гашение, передает телеканал «МИР 24».
На специальном штемпеле впервые изображен храм-памятник в честь Архангела Михаила, который находится на территории комплекса в память о воинах, погибших в Афганистане. Первый тираж составил 10 тысяч экземпляров. Свидетели гашения – воины-интернационалисты. Ветераны вспомнили историю и почтили память погибших.
В настоящий момент в Беларуси проживает около 22 тысяч воинов-интернационалистов. Многие из них нашли себя в мирных профессиях. Ежегодно 15 февраля в День памяти воинов-интернационалистов они вспоминают боевую юность и
«Белпочта» выпускает такую тематическую почтовую продукцию каждые пять лет
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Первый тираж составил 10 тысяч экземпляров, свидетели гашения – воины-интернационалисты.
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