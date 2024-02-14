Почтовый блок к юбилею вывода советских войск из Афганистана погасили в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выпустили в обращение почтовый блок в честь 35-летия вывода советских войск из Афганистана. В главном почтамте страны в преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов прошло его торжественное гашение, передает телеканал «МИР 24».

На специальном штемпеле впервые изображен храм-памятник в честь Архангела Михаила, который находится на территории комплекса в память о воинах, погибших в Афганистане. Первый тираж составил 10 тысяч экземпляров. Свидетели гашения – воины-интернационалисты. Ветераны вспомнили историю и почтили память погибших.

«35 лет – это не такой уж большой срок, это вообще не срок, чтобы забыть, даже для человека. Передавая эту память детям, внукам и дальше, мы создаем вот тот базис в государстве, который заставляет чтить все традиции. Все начинается с истории», – отметил министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган.

В настоящий момент в Беларуси проживает около 22 тысяч воинов-интернационалистов. Многие из них нашли себя в мирных профессиях. Ежегодно 15 февраля в День памяти воинов-интернационалистов они вспоминают боевую юность и своих товарищей и собираются у Острова слез в Минске. Этот мемориальный комплекс – традиционное место памяти подвигу воинов Афганистана.