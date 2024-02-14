«Наша гордость и яркая звезда». Лукашенко поздравил представительство МТРК «Мир» в Беларуси с 30-летием

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Национальному филиалу (представительству) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси исполнилось 30 лет. 14 февраля 1994 года состоялась официальная регистрация. Коллектив МТРК «Мир» поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

«За эти годы ваш коллектив добился главного – завоевал доверие десятков миллионов жителей огромного евразийского пространства. Сегодня Национальное представительство – наша гордость и яркая звезда в большом созвездии МТРК «Мир», – отмечается в поздравлении главы государства.