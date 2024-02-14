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«Наша гордость и яркая звезда». Лукашенко поздравил представительство МТРК «Мир» в Беларуси с 30-летием
14.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Национальному филиалу (представительству) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси исполнилось 30 лет. 14 февраля 1994 года состоялась официальная регистрация. Коллектив МТРК «Мир» поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает
Благодаря новостным материалам и документальным проектам сотрудников телерадиокомпании «Мир» о жизни Беларуси, ее людях и достижениях знают в странах СНГ, отметил президент.
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«Наша гордость и яркая звезда». Лукашенко поздравил представительство МТРК «Мир» в Беларуси с 30-летием
Благодаря новостным материалам и документальным проектам сотрудников телерадиокомпании «Мир» о жизни Беларуси, ее людях и достижениях знают в странах СНГ,...
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