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«Наша гордость и яркая звезда». Лукашенко поздравил представительство МТРК «Мир» в Беларуси с 30-летием

14.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Наша гордость и яркая звезда». Лукашенко поздравил представительство МТРК «Мир» в Беларуси с 30-летием
 Фото: МТРК «Мир»

Национальному филиалу (представительству) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси исполнилось 30 лет. 14 февраля 1994 года состоялась официальная регистрация. Коллектив МТРК «Мир» поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

«За эти годы ваш коллектив добился главного – завоевал доверие десятков миллионов жителей огромного евразийского пространства. Сегодня Национальное представительство – наша гордость и яркая звезда в большом созвездии МТРК «Мир», – отмечается в поздравлении главы государства.

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Лукашенко обратил внимание на то, что эта юбилейная дата приходится на очень непростое и насыщенное событиями время. Он подчеркнул, что «именно сейчас работа журналистов, которые готовы отстаивать позицию страны и словом, и делом, имеет особую ценность».

Благодаря новостным материалам и документальным проектам сотрудников телерадиокомпании «Мир» о жизни Беларуси, ее людях и достижениях знают в странах СНГ, отметил президент.

Лукашенко пожелал коллективу Национального филиала МТРК «Мир» крепкого здоровья, профессионального развития и новых творческих успехов.



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Благодаря новостным материалам и документальным проектам сотрудников телерадиокомпании «Мир» о жизни Беларуси, ее людях и достижениях знают в странах СНГ,...
 
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