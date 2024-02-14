Представительству МТРК «Мир» в Беларуси – 30 лет: этапы большого пути

Александр Лукашенко подчеркнул, что благодаря новостным материалам и документальным проектам сотрудников телерадиокомпании «Мир» о жизни Беларуси, ее людях и достижениях знают в странах СНГ.

В прошлом году белорусское представительство телеканала подготовило к эфиру почти две тысячи материалов. «МИРовой» радиостудии в Беларуси аналогов нет. Зрители слышат и видят ведущих онлайн. Здесь работают шесть умных камер. Они автоматически выбирают лучший ракурс и сами монтируют видео, а потом шоу «МИРовое утро» выходит в эфир на телеканале «МИР 24».

«Камерами управляет человек. В данном случае я или любой другой режиссер. Он определяет крупность плана, смотрит, чтобы по композиции все было нормально, а в кадре чисто», – рассказал режиссер студии телевидения представительства Сергей Терпецкий.

Технологии помогают работать над созданием документальных фильмов и проектов. Здесь, как и в любом деле на телевидении или радио, главное – сплоченная команда. В минувшем году сотрудники сняли первый в истории представительства полнометражный фильм «Беларусь. Второй фронт». Через истории семейной пары, женщины и ребенка в нем рассказывается о партизанских отрядах в годы Великой Отечественной войны.

В кинокартине «Фабзайцы» авторы снова затронули военную историю 40-х. Над этим проектом работали вместе с коллегами из Санкт-Петербурга. Герои фильма – белорусские подростки, которые уехали учиться в Ленинград и оказались в кольце блокады. Среди студентов фабрично-заводских училищ было 24 тысячи юных белорусов. Выжить удалось лишь половине из них.

Фильм уже идет в кинотеатрах Беларуси и России. Голоса детей – это воспоминания подростков тех лет. Авторы искали их в архивах и газетах, а роли фабзайцев сыграли их ровесники.

«Мы очень хотели найти людей. Была проделана огромная работа. Выяснилось, что буквально за полгода последний вернувшийся учащийся, к сожалению, ушел из жизни. Поэтому был придуман очень интересный режиссерский ход: ребята читали, плакали, переживали», – рассказал администратор студии телевидения представительства Татьяна Романова.

Среди авторов «МИРа» есть и публицисты. Создатель программы «Все как у людей» Игорь Бышнев презентовал книгу о национальных парках и заповедниках Беларуси. В ней он собрал сотни эксклюзивных снимков зубров, волков, лис и редких птиц в естественной среде обитания.

«Очень интересные съемки были сделаны при помощи коптеров. Начали приспосабливать эту технику для съемки естественного поведения животных. Мы используем маленькую камеру, которая не сильно жужжит, и с ее помощью можно пролететь рядом с орланом, гусями. Такие кадры есть, и они украшают эту книгу», – объяснил режиссер-документалист, автор программы «Все как у людей» Игорь Бышнев.

О науке корреспонденты «МИРа» говорят простым языком. Автор Руслан Турков победил в конкурсе Белорусской академии наук на лучшее представление научных достижений. О главных разработках страны он рассказывает в программе «[Не]фантастика».

«Ученые имеют склонность говорить научным языком, поэтому до интервью я это с ними проговариваю – чтобы все было понятно простому обывателю и в то же время не звучало смешно для людей, которые «варятся» в науке», – отметил редактор студии телевидения представительства Руслан Турков.

Десятки прямых включений, самые яркие эмоции в дневниках, съемки соревнований. Так мировые журналисты освещают Игры стран СНГ в Минске, выступления артистов на «Славянском базаре». Кстати, у «МИРа» на фестивале есть и спецприз. Его вручают молодым конкурсантам.

Белорусское представительство «МИРа» – это две тысячи материалов в год в ежедневных новостях и в еженедельной программе «Вместе», а еще прямые включения, трансляции, программы. Как итог работы: 10 статуэток и 15 дипломов «Телевершины» – главной награды для журналистов в Беларуси.