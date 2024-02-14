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Представительству МТРК «Мир» в Беларуси – 30 лет: этапы большого пути
14.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» с 30-летием создания в республике.
Александр Лукашенко подчеркнул, что благодаря новостным материалам и документальным проектам сотрудников телерадиокомпании «Мир» о жизни Беларуси, ее людях и достижениях знают в странах СНГ.
В прошлом году белорусское представительство телеканала подготовило к эфиру почти две тысячи материалов. «МИРовой» радиостудии в Беларуси аналогов нет. Зрители слышат и видят ведущих онлайн. Здесь работают шесть умных камер. Они автоматически выбирают лучший ракурс и сами монтируют видео, а потом шоу «МИРовое утро» выходит в эфир на телеканале «МИР 24».
Технологии помогают работать над созданием документальных фильмов и проектов. Здесь, как и в любом деле на телевидении или радио, главное – сплоченная команда. В минувшем году сотрудники сняли первый в истории представительства полнометражный фильм «Беларусь. Второй фронт». Через истории семейной пары, женщины и ребенка в нем рассказывается о партизанских отрядах в годы Великой Отечественной войны.
В кинокартине «Фабзайцы» авторы снова затронули военную историю 40-х. Над этим проектом работали вместе с коллегами из Санкт-Петербурга. Герои фильма – белорусские подростки, которые уехали учиться в Ленинград и оказались в кольце блокады. Среди студентов фабрично-заводских училищ было 24 тысячи юных белорусов. Выжить удалось лишь половине из них.
Фильм уже идет в кинотеатрах Беларуси и России. Голоса детей – это воспоминания подростков тех лет. Авторы искали их в архивах и газетах, а роли фабзайцев сыграли их ровесники.
Среди авторов «МИРа» есть и публицисты. Создатель программы «Все как у людей» Игорь Бышнев презентовал книгу о национальных парках и заповедниках Беларуси. В ней он собрал сотни эксклюзивных снимков зубров, волков, лис и редких птиц в естественной среде обитания.
О науке корреспонденты «МИРа» говорят простым языком. Автор Руслан Турков победил в конкурсе Белорусской академии наук на лучшее представление научных достижений. О главных разработках страны он рассказывает в программе «[Не]фантастика».
Десятки прямых включений, самые яркие эмоции в дневниках, съемки соревнований. Так мировые журналисты освещают Игры стран СНГ в Минске, выступления артистов на «Славянском базаре». Кстати, у «МИРа» на фестивале есть и спецприз. Его вручают молодым конкурсантам.
Белорусское представительство «МИРа» – это две тысячи материалов в год в ежедневных новостях и в еженедельной программе «Вместе», а еще прямые включения, трансляции, программы. Как итог работы: 10 статуэток и 15 дипломов «Телевершины» – главной награды для журналистов в Беларуси.
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Доверие десятков миллионов жителей огромного евразийского пространства Александр Лукашенко назвал главным достижением представительства.
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