Владимир Перцов: Вот уже 30 лет представительство МТРК «Мир» в Беларуси успешно представляет страну в медиапространстве СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Национальный филиал (представительство) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси отмечает 30-летний юбилей . Свое поздравление коллективу направил министр информации республики Владимир Перцов.

«Вот уже три десятка лет вы успешно представляете Беларусь в медиапространстве стран Содружества Независимых Государств. Созданные вами телевизионные и радиоматериалы, интернет-проекты о достижениях нашей страны, отличаются особым характером, отражающим уникальность и неповторимость Беларуси», – отмечается в тексте поздравления.

Глава Мининформации поблагодарил сотрудников белорусского представительства МТРК «Мир» за высокий профессионализм и верность избранному делу, пожелал им «успехов и нескончаемой творческой энергии, воплощения самых смелых проектов».