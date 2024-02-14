ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Владимир Перцов: Вот уже 30 лет представительство МТРК «Мир» в Беларуси успешно представляет страну в медиапространстве СНГ

14.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Национальный филиал (представительство) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси отмечает 30-летний юбилей. Свое поздравление коллективу направил министр информации республики Владимир Перцов.

«Вот уже три десятка лет вы успешно представляете Беларусь в медиапространстве стран Содружества Независимых Государств. Созданные вами телевизионные и радиоматериалы, интернет-проекты о достижениях нашей страны, отличаются особым характером, отражающим уникальность и неповторимость Беларуси», – отмечается в тексте поздравления.

Глава Мининформации поблагодарил сотрудников белорусского представительства МТРК «Мир» за высокий профессионализм и верность избранному делу, пожелал им «успехов и нескончаемой творческой энергии, воплощения самых смелых проектов».

Ранее поздравление в адрес представительства МТРК «Мир» в Беларуси направил президент страны Александр Лукашенко. «За эти годы ваш коллектив добился главного – завоевал доверие десятков миллионов жителей огромного евразийского пространства. Сегодня Национальное представительство – наша гордость и яркая звезда в большом созвездии МТРК «Мир», – отметил в частности глава государства.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр информации Беларуси поздравил коллектив Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» с 30-летием создания в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Представительству МТРК «Мир» в Беларуси – 30 лет: этапы большого пути
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2024
Mir24.TV Belarus
14.02.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика