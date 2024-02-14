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Владимир Перцов: Вот уже 30 лет представительство МТРК «Мир» в Беларуси успешно представляет страну в медиапространстве СНГ
14.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Глава Мининформации поблагодарил сотрудников белорусского представительства МТРК «Мир» за высокий профессионализм и верность избранному делу, пожелал им «успехов и нескончаемой творческой энергии, воплощения самых смелых проектов».
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Владимир Перцов: Вот уже 30 лет представительство МТРК «Мир» в Беларуси успешно представляет страну в медиапространстве СНГ
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