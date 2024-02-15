Сотрудникам представительства МТРК «Мир» в Беларуси вручили почетные грамоты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представительство телерадиокомпании «Мир» в Беларуси отмечает 30-летие. Слова благодарности за работу направил президент республики Александр Лукашенко. Глава государства назвал представительство «гордостью и яркой звездой в большом созвездии МТРК «Мир». О празднике рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В гостях у «Мира» впервые – председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова. Она изучила телевизионное закулисье и оценила работу радио «МИР». Это одна из самых высокотехнологичных студий в стране. Но в такой работе главное – люди. Это отметил и президент Беларуси в своем поздравлении.

«За эти годы ваш коллектив добился главного – завоевал доверие десятков миллионов жителей огромного евразийского пространства. Сегодня Национальное представительство – наша гордость и яркая звезда в большом созвездии МТРК «Мир». Благодаря новостным материалам и документальным проектам ваших сотрудников о жизни Беларуси, ее людях и достижениях знают в странах Содружества Независимых Государств», – зачитала поздравление президента Беларуси Наталья Кочанова.

«Глава государства особое внимание уделяет межгосударственной телерадиокомпании «Мир» и роли белорусского филиала. Почему? Потому что мы видим по примерам интервью, которые на высоком уровне давал глава государства МТРК «Мир», – заявил заместитель главы администрации президента Республики Беларусь Игорь Луцкий.

За профессионализм сотрудникам представительства вручили почетные награды. Отдельно отметили журналиста Полину Срибненко. На телеканал она пришла еще студенткой, а теперь освещает работу президента – пишет о ключевых событиях из залов Дворца независимости, и, что называется, «с полей».

«Любая награда в нашей профессии – это заслуга всей команды. Я говорю это не ради галочки. Те, кто за кадром – операторы, инженеры, редакторы, администраторы, водители – они трудятся и днем, и ночью, и в выходные. Благодаря этому качество работы всего нашего представительства за 30 лет достигло очень высокой планки. Мы стараемся», – отметила редактор студии телевидения представительства Полина Срибненко.

Десятки воздушных шаров и украшений. Праздничное настроение в офисе телерадиокомпании в Минске. Так, попасть в телевизор можно, сделав лишь один шаг. Фотозону организовали для гостей и сотрудников. Но праздник работу не остановил. В своем новом году компания делает упор на знаковые проекты.

«То, как видим «Мир» в Беларуси мы, видят «Мир» республики все вокруг. Это самая главная составляющая. Конечно, это 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. У нас будет много документалистики, много проектов, посвященных этому моменту», – рассказала директор представительства Ольга Шпилевская.