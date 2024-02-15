ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сотрудникам представительства МТРК «Мир» в Беларуси вручили почетные грамоты

15.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудникам представительства МТРК «Мир» в Беларуси вручили почетные грамоты
 Фото: МТРК «Мир»

Представительство телерадиокомпании «Мир» в Беларуси отмечает 30-летие. Слова благодарности за работу направил президент республики Александр Лукашенко. Глава государства назвал представительство «гордостью и яркой звездой в большом созвездии МТРК «Мир». О празднике рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В гостях у «Мира» впервые – председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова. Она изучила телевизионное закулисье и оценила работу радио «МИР». Это одна из самых высокотехнологичных студий в стране. Но в такой работе главное – люди. Это отметил и президент Беларуси в своем поздравлении.

«За эти годы ваш коллектив добился главного – завоевал доверие десятков миллионов жителей огромного евразийского пространства. Сегодня Национальное представительство – наша гордость и яркая звезда в большом созвездии МТРК «Мир». Благодаря новостным материалам и документальным проектам ваших сотрудников о жизни Беларуси, ее людях и достижениях знают в странах Содружества Независимых Государств», – зачитала поздравление президента Беларуси Наталья Кочанова.

«Глава государства особое внимание уделяет межгосударственной телерадиокомпании «Мир» и роли белорусского филиала. Почему? Потому что мы видим по примерам интервью, которые на высоком уровне давал глава государства МТРК «Мир», – заявил заместитель главы администрации президента Республики Беларусь Игорь Луцкий.

За профессионализм сотрудникам представительства вручили почетные награды. Отдельно отметили журналиста Полину Срибненко. На телеканал она пришла еще студенткой, а теперь освещает работу президента – пишет о ключевых событиях из залов Дворца независимости, и, что называется, «с полей».

«Любая награда в нашей профессии – это заслуга всей команды. Я говорю это не ради галочки. Те, кто за кадром – операторы, инженеры, редакторы, администраторы, водители – они трудятся и днем, и ночью, и в выходные. Благодаря этому качество работы всего нашего представительства за 30 лет достигло очень высокой планки. Мы стараемся», – отметила редактор студии телевидения представительства Полина Срибненко.

Десятки воздушных шаров и украшений. Праздничное настроение в офисе телерадиокомпании в Минске. Так, попасть в телевизор можно, сделав лишь один шаг. Фотозону организовали для гостей и сотрудников. Но праздник работу не остановил. В своем новом году компания делает упор на знаковые проекты.

«То, как видим «Мир» в Беларуси мы, видят «Мир» республики все вокруг. Это самая главная составляющая. Конечно, это 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. У нас будет много документалистики, много проектов, посвященных этому моменту», – рассказала директор представительства Ольга Шпилевская.

30 лет с любовью к зрителям
Будни «МИРа» в кадре и за кадром
«Всегда нужно идти за своим зрителем, за своим слушателем и читателем. Если аудитория перетекла в цифровые среды, значит нужно адаптироваться – создавать оригинальный контент для тех средств массовой коммуникации, где находится ваша аудитория», – объяснил министр информации Беларуси Владимир Перцов.

Белорусское представительство «Мира» – это две тысячи материалов в год в ежедневных новостях, в еженедельной программе «Вместе», а еще прямые включения, трансляции, программы. Как итог работы – несколько десятков наград в многочисленных конкурсах.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко назвал представительство «гордостью и яркой звездой в большом созвездии МТРК «Мир».
 
Новости дня
Новости разные
 
«Шашечный» рейд в Минске: какие нарушения чаще всего допускают водители такси?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2024
Mir24.TV Belarus
15.02.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика