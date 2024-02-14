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«Шашечный» рейд в Минске: какие нарушения чаще всего допускают водители такси?
14.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске: какие нарушения чаще всего допускают водители такси?" height="100%" width="670">
В Минске растет число нарушителей среди водителей такси. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева узнала, какие нарушения чаще всего выявляют сотрудники ГАИ.
Инспекторы проверяют водителей такси на ходу. Смотрят за поведением на дороге и на соблюдение правил. Останавливают почти каждый автомобиль, как минимум, для проверки документов. Обязательно заглядывают в багажник, там скрываются самые частые нарушения.
Такая самокритика – редкость. В основном, таксисты пытаются переложить вину на хозяина арендованной машины. Правила одинаково должны соблюдать и работодатель, и водитель. На крыше такси должен быть оранжевый плафон, на кузове – четкие «шашечки». Проверяют инспекторы и другие требования.
Смотрят и на ремни безопасности для тех, кто сидит сзади. По правилам, в такси может не пристегиваться только водитель. Для остальных это обязательно.
Проверяют столичных водителей не только сотрудники ГАИ, но и налоговая. При перевозке за наличные водители обязаны иметь в машине таксометр. Такие рейды проходят несколько раз в год.
В 2023 году белорусы стали активнее пользоваться услугами такси. Безналичные обороты в этой сфере увеличились в два раза и считаются рекордными за последние несколько лет.
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Сотрудники ГАИ смотря на ремни безопасности не только пассажиров спереди, но и на задних сидениях.
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