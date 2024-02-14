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«Шашечный» рейд в Минске: какие нарушения чаще всего допускают водители такси?

14.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске растет число нарушителей среди водителей такси. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева узнала, какие нарушения чаще всего выявляют сотрудники ГАИ.

Инспекторы проверяют водителей такси на ходу. Смотрят за поведением на дороге и на соблюдение правил. Останавливают почти каждый автомобиль, как минимум, для проверки документов. Обязательно заглядывают в багажник, там скрываются самые частые нарушения.

«Не хватило аптечки и знака аварийной остановки, которые должны быть. Я это знаю, ответственность больше на мне», – рассказал водитель Сергей.

Такая самокритика – редкость. В основном, таксисты пытаются переложить вину на хозяина арендованной машины. Правила одинаково должны соблюдать и работодатель, и водитель. На крыше такси должен быть оранжевый плафон, на кузове – четкие «шашечки». Проверяют инспекторы и другие требования.

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«Это безопасная перевозка и применения удерживающих средств при перевозке несовершеннолетних, в том числе использование ремней безопасности пассажирами. Проезд перекрестков, маневрирование, движение в состоянии алкогольного опьянения, наличие водительского удостоверения», –перечислил заместитель начальника отдела технических средств и систем Госавтоинспекции главного управления внутренних дел Мингорисполкома Денис Ливанович.

Смотрят и на ремни безопасности для тех, кто сидит сзади. По правилам, в такси может не пристегиваться только водитель. Для остальных это обязательно.

«Это привычка. Им [пассажирам] даже говоришь, а они в ответ: «Да почему, мы же сзади?». Вот так оно и сложилось. У нас приложение озвучивает «пристегнитесь», но даже это не действует», – подчеркнул водитель Сергей.

Проверяют столичных водителей не только сотрудники ГАИ, но и налоговая. При перевозке за наличные водители обязаны иметь в машине таксометр. Такие рейды проходят несколько раз в год.

В 2023 году белорусы стали активнее пользоваться услугами такси. Безналичные обороты в этой сфере увеличились в два раза и считаются рекордными за последние несколько лет.



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Теги: Минск
 
 
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Сотрудники ГАИ смотря на ремни безопасности не только пассажиров спереди, но и на задних сидениях.
 
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