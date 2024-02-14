«Шашечный» рейд в Минске: какие нарушения чаще всего допускают водители такси?

Смотрят и на ремни безопасности для тех, кто сидит сзади. По правилам, в такси может не пристегиваться только водитель. Для остальных это обязательно.

«Это привычка. Им [пассажирам] даже говоришь, а они в ответ: «Да почему, мы же сзади?». Вот так оно и сложилось. У нас приложение озвучивает «пристегнитесь», но даже это не действует», – подчеркнул водитель Сергей.

Проверяют столичных водителей не только сотрудники ГАИ, но и налоговая. При перевозке за наличные водители обязаны иметь в машине таксометр. Такие рейды проходят несколько раз в год.

В 2023 году белорусы стали активнее пользоваться услугами такси. Безналичные обороты в этой сфере увеличились в два раза и считаются рекордными за последние несколько лет.