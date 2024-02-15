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Лукашенко принял верительные грамоты от послов восьми стран

15.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко принял верительные грамоты от послов восьми стран
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь готова к диалогу со всеми странами без исключения. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент принял верительные грамоты от послов восьми стран: это представители Азербайджана, Гвинейской Республики, Кыргызстана, Непала, Омана, Турции, Узбекистана и Японии, сообщает «МИР 24».

«Величайшие ценности для белорусов – мир и согласие, возможность спокойно трудиться и развиваться. Именно поэтому мы являемся однозначными приверженцами единой и неделимой безопасности, выступаем за новый, более справедливый миропорядок, за возможности для развития и достойного будущего для всех народов, а не только для так называемого «золотого миллиарда», – заявил Александр Лукашенко.

Дипломатические миссии послов выпали на знаковый для Беларуси год. В этом месяце впервые пройдет единый день голосования за депутатов всех уровней. Позже в стране сформируют Всебелорусское народное собрание. Александр Лукашенко предложил послам поделиться подобных опытом государственного управления.



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Президент также отметил, что Беларусь готова к диалогу со всеми странами без исключения.
 
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