Лукашенко принял верительные грамоты от послов восьми стран

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готова к диалогу со всеми странами без исключения. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент принял верительные грамоты от послов восьми стран: это представители Азербайджана, Гвинейской Республики, Кыргызстана, Непала, Омана, Турции, Узбекистана и Японии, сообщает «МИР 24».

«Величайшие ценности для белорусов – мир и согласие, возможность спокойно трудиться и развиваться. Именно поэтому мы являемся однозначными приверженцами единой и неделимой безопасности, выступаем за новый, более справедливый миропорядок, за возможности для развития и достойного будущего для всех народов, а не только для так называемого «золотого миллиарда», – заявил Александр Лукашенко.