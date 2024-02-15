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Лукашенко принял верительные грамоты от послов восьми стран
15.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь готова к диалогу со всеми странами без исключения. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент принял верительные грамоты от послов восьми стран: это представители Азербайджана, Гвинейской Республики, Кыргызстана, Непала, Омана, Турции, Узбекистана и Японии, сообщает «МИР 24».
Дипломатические миссии послов выпали на знаковый для Беларуси год. В этом месяце впервые пройдет
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Президент также отметил, что Беларусь готова к диалогу со всеми странами без исключения.
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