В странах СНГ отметили 35-летие вывода советских войск из Афганистана

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ровно 35 лет назад закончился вывод советских войск из Афганистана. Как этот день отмечают в странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

Таджикистан

В Душанбе ветераны-афганцы собрались у памятника Герою Советского Союза Александру Мироненко. Они возложили цветы вместе с представителями посольства России, военнослужащими, студентами и школьниками.

В годовщину вывода советских войск из Афганистана участников митинга ждала полевая кухня. Для них приготовили настоящую солдатскую кашу.

«Когда мы были в Афганистане, находились в части, в гарнизоне, нам повара, наши солдаты, готовили гречневую кашу. Это основная пища была. Обязательно была с тушенкой, если мы были на выездах, ходили в десант на операции боевые, кашу гречневую в банках давали», – отметил председатель отделения Комитета по делам воинов-интернационалистов района Шохмансур Душанбе Сафар Шукуров.

Кыргызстан

Память воинов-афганцев почтили и в Бишкеке. В парке имени Ататюрка собрались ветераны боевых действий, представители силовых ведомств и общественных объединений страны, а также простые жители.

Память погибших почтили минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента. В Афганской войне участвовали более семи тысяч воинов-интернационалистов из Кыргызстана.

«Мне от поздравлений не по себе. Это праздник четыре в одном: день памяти, радости, скорби, печали. День памяти, потому что мы должны помнить о войне, о тех тяжелых временах, о потере наших друзей. День радости, потому что мы радуемся, что из этой войны вышли живыми», – рассказал председатель общественного объединения ветеранов войны в Афганистане и военных конфликтов Абдыгул Чотбае.

Казахстан

Тысячи алматинцев пришли возложить цветы к памятнику воинам-афганцам. Он установлен в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Там в память о героях сыграл военный оркестр.

В парке присутствовали курсанты военных институтов и воспитанники военно-патриотических клубов города. На памятной церемонии выступили ветераны и участники войны. Вспоминали подвиги однополчан и тяготы службы. На войну ушли 22 тысячи казахстанцев, 928 не вернулись.

«Пять Героев Советского Союза, один «Халык Кахарманы», два полных кавалера ордена «Айбын», тысячи ребят награждены орденами и медалями. Это все не дает нам право забывать об этой войне, тех людях, которые с честью исполнили свой воинский долг. Я скажу, что эта война была, наверное, за идею и по приказу, она не финансировалась и наши ребята не получали зарплату, родина сказала и они сказали «есть!» и выполнили свой долг», – подчеркнул председатель Совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других локальных военных конфликтах Мурат Абдушкуров.

Сегодня в Казахстане проживают около 19 тысяч воинов-афганцев. Из них три тысячи с инвалидностью. В этом году все участники войны получат одинаковую единовременную выплату в 185 тысяч тенге (это 36 тысяч рублей).

Беларусь

Красные гвоздики в этот день – главные цветы. Они в руках у ветеранов Афганистана, родственников, военнослужащих и молодежи. Митинг-реквием традиционно проходит у мемориального комплекса «Остров слез». Памятник в центре Минска как напоминание о подвиге воинов-интернационалистов. Среди них было около 30 тысяч белорусов, 771 солдат не вернулся домой.

«Мы стараемся общаться, рассказывать о том, как надо жить, что нужно делать, у нас есть чем гордиться и кем гордиться, с кого можно брать пример в этой жизни. В этом плане у нас две основные задачи. Первая – это воспитание молодежи, однозначно. Вторая – это помощь тем, кто нуждается», – поделился председатель совета общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Валерий Гайдукевич.

Обращение к гражданам опубликовал президент Александр Лукашенко. Он отметил, что сердца белорусов хранят память о соотечественниках, которые стали преградой международному терроризму. К 35-летию вывода войск из Афганистана в стране учредили медаль для ветеранов этой войны. Сегодня в Беларуси их около 22 тысяч.

Молдова

С войны в Афганистане не вернулся 301 уроженец Молдовы. Имена погибших увековечены на гранитных плитах. В память о них возле мемориала «Сыновьям Родины вечная память» в Кишиневе прошел митинг. Здесь собрались официальные лица и воины-интернационалисты.

«Это был 1980 год. Сначала служил в Германии, потом в Афганистане. Было тяжелое время. Много ребят остались там навеки», – поделился воспоминаниями воин-интернационалист Владимир Барбу.

«Что меня радует? Что мы можем ходить и можем прийти к этому памятнику. Очень плохо, что сегодня этих ребят нет», – сказал председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Игорь Фокша.

Ветераны боевых действий, которые проживают за пределами Кишинева, тоже участвуют в акции. Они прошли маршем по центру города и возложили цветы к мемориалу.

Россия/Кабардино-Балкария

Памятные мероприятия проходят во всех муниципальных районах и городах Кабардино-Балкарии. В Нальчике состоялся митинг у памятника воинам-афганцам.

«Мы возложили цветы в честь погибших. Из нашей республики, к сожалению, в горах Афганистана погибли 54 боевых товарища, более 400 ушли от полученных ран в Афганистане», – рассказал председатель общественной организации инвалидов войны в Афганистане «Ветеран» Беслан Белимготов.

«Они выполнили свой интернациональный долг перед родиной. Я многих знаю лично, знаю, как они воевали, многие были достойны наград и даже представлены к званию Героя Советского Союза. Они прошли этот путь и показали, как нужно выполнять свой долг перед родиной», – сообщил участник митинга, депутат парламента Кабардино-Балкарской республики Владимир Безгодько.

Россия/Северная Осетия

Службу в Афганистане проходили 1400 выходцев из Северной Осетии. Более 300 из них награждены боевыми орденами и медалями. 15 февраля память погибших почтили у монумента в афганском сквере Владикавказа. Здесь установлен памятник матери война.

К монументу цветы и венки возложили близкие погибших и ветераны боевых действий. К 35 годовщине все они получат выплаты из республиканского бюджета и медали к юбилею вывода войск из Афганистана. После возложения желающие смогли попробовать кашу и горячий чай из полевой кухни. Сами афганцы еще долго не расходились, общались и вспоминали боевые будни.

«35 лет назад мы выходили с Афганистана, лично наше подразделение сопровождало тех, кто выходил раньше нас. Мы чуть попозже вышли, пока всех советских войск не стало в Афганистане. Конечно, воспоминания остаются. Много ребят, которые в Беларуси остались. В Москве тоже вспоминают, наверное, тоже посещают сейчас это мероприятие», – сказал участник боевых действий в Афганистане Сергей Сухов.

Россия/Санкт-Петербург

Первые цветы у памятника воинам, погибшим в Афганистане, появились еще до начала торжественной траурной церемонии. На нее пришли сотни человек, в том числе участники Афганской войны. В Петербурге их свыше двух тысяч.

«Мы каждый год приезжаем сюда и отдаем дань памяти нашим погибшим товарищам. Сегодня знаменательный день – 35 лет прошло с того, как мы покинули землю Афганистана», – заявил председатель Союза ветеранов Афганистана Санкт-Петербурга Саид Тулаков.

«Для меня это очень важно, потому что в Афганистане осталось много друзей. Мы помогали строить, не только воевать, но и строить, создавать все необходимое», –подчеркнул житель Санкт-Петербурга Юрий Емельянов.

В рамках Дня памяти о воинах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в городе не Неве пройдет множество мероприятий. Только в общегородском плане их свыше 80: встречи с ветеранами, концерты и возложение цветов к памятникам и местам захоронения воинов-интернационалистов.