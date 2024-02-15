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В странах СНГ отметили 35-летие вывода советских войск из Афганистана
15.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ровно 35 лет назад закончился вывод советских войск из Афганистана. Как этот день отмечают в странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».
Таджикистан
В Душанбе ветераны-афганцы собрались у памятника Герою Советского Союза Александру Мироненко. Они возложили цветы вместе с представителями посольства России, военнослужащими, студентами и школьниками.
В годовщину вывода советских войск из Афганистана участников митинга ждала полевая кухня. Для них приготовили настоящую солдатскую кашу.
Кыргызстан
Память воинов-афганцев почтили и в Бишкеке. В парке имени Ататюрка собрались ветераны боевых действий, представители силовых ведомств и общественных объединений страны, а также простые жители.
Память погибших почтили минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента. В Афганской войне участвовали более семи тысяч воинов-интернационалистов из Кыргызстана.
Казахстан
Тысячи алматинцев пришли возложить цветы к памятнику воинам-афганцам. Он установлен в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Там в память о героях сыграл военный оркестр.
В парке присутствовали курсанты военных институтов и воспитанники военно-патриотических клубов города. На памятной церемонии выступили ветераны и участники войны. Вспоминали подвиги однополчан и тяготы службы. На войну ушли 22 тысячи казахстанцев, 928 не вернулись.
Сегодня в Казахстане проживают около 19 тысяч воинов-афганцев. Из них три тысячи с инвалидностью. В этом году все участники войны получат одинаковую единовременную выплату в 185 тысяч тенге (это 36 тысяч рублей).
Беларусь
Красные гвоздики в этот день – главные цветы. Они в руках у ветеранов Афганистана, родственников, военнослужащих и молодежи. Митинг-реквием традиционно проходит у мемориального комплекса «Остров слез». Памятник в центре Минска как напоминание о подвиге воинов-интернационалистов. Среди них было около 30 тысяч белорусов, 771 солдат не вернулся домой.
Обращение к гражданам опубликовал президент Александр Лукашенко. Он отметил, что сердца белорусов хранят память о соотечественниках, которые стали преградой международному терроризму. К 35-летию вывода войск из Афганистана в стране учредили медаль для ветеранов этой войны. Сегодня в Беларуси их около 22 тысяч.
Молдова
С войны в Афганистане не вернулся 301 уроженец Молдовы. Имена погибших увековечены на гранитных плитах. В память о них возле мемориала «Сыновьям Родины вечная память» в Кишиневе прошел митинг. Здесь собрались официальные лица и воины-интернационалисты.
«Что меня радует? Что мы можем ходить и можем прийти к этому памятнику. Очень плохо, что сегодня этих ребят нет», – сказал председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Игорь Фокша.
Ветераны боевых действий, которые проживают за пределами Кишинева, тоже участвуют в акции. Они прошли маршем по центру города и возложили цветы к мемориалу.
Россия/Кабардино-Балкария
Памятные мероприятия проходят во всех муниципальных районах и городах Кабардино-Балкарии. В Нальчике состоялся митинг у памятника воинам-афганцам.
«Они выполнили свой интернациональный долг перед родиной. Я многих знаю лично, знаю, как они воевали, многие были достойны наград и даже представлены к званию Героя Советского Союза. Они прошли этот путь и показали, как нужно выполнять свой долг перед родиной», – сообщил участник митинга, депутат парламента Кабардино-Балкарской республики Владимир Безгодько.
Россия/Северная Осетия
Службу в Афганистане проходили 1400 выходцев из Северной Осетии. Более 300 из них награждены боевыми орденами и медалями. 15 февраля память погибших почтили у монумента в афганском сквере Владикавказа. Здесь установлен памятник матери война.
К монументу цветы и венки возложили близкие погибших и ветераны боевых действий. К 35 годовщине все они получат выплаты из республиканского бюджета и медали к юбилею вывода войск из Афганистана. После возложения желающие смогли попробовать кашу и горячий чай из полевой кухни. Сами афганцы еще долго не расходились, общались и вспоминали боевые будни.
Россия/Санкт-Петербург
Первые цветы у памятника воинам, погибшим в Афганистане, появились еще до начала торжественной траурной церемонии. На нее пришли сотни человек, в том числе участники Афганской войны. В Петербурге их свыше двух тысяч.
«Для меня это очень важно, потому что в Афганистане осталось много друзей. Мы помогали строить, не только воевать, но и строить, создавать все необходимое», –подчеркнул житель Санкт-Петербурга Юрий Емельянов.
В рамках Дня памяти о воинах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в городе не Неве пройдет множество мероприятий. Только в общегородском плане их свыше 80: встречи с ветеранами, концерты и возложение цветов к памятникам и местам захоронения воинов-интернационалистов.
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Памяти погибших воинов почтили минутой молчания, также возложили цветы к памятникам.
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