Лукашенко: Беларусь выступает за более справедливый миропорядок

В стране впервые пройдет единый день голосования. Затем будет сформировано Всебелорусское народное собрание, а 2024-й в республике объявлен годом качества, а значит ей предстоит модернизация многих сфер экономики.

«Мы очень надеемся в этом процессе на вас. Двери для вас открыты в Беларусь. Убежден, такие меры придадут серьезный импульс нашему производственному сектору. Готовы к вашим встречным предложениям, которые органично впишутся в достижение данных целей», – заявил Лукашенко.

Беларусь готова к диалогу со всеми странами, заявил президент. Однако особое внимание – работе с теми государствами, которые также идут навстречу.

«Мы очень дорожим стратегическим партнерством с Азербайджаном. Для Беларуси также крайне важна всесторонняя связь с Узбекистаном, в котором мы видим стратегического партнера в Центральной Азии. Кыргызстан – наш друг и надежный партнер. Нам по силам достичь гораздо большего», – добавил президент.

Еще одним стратегическим партнером Лукашенко назвал Турцию. У Минска и Анкары общие приоритеты по многим направлениям. Непалу Лукашенко предложил сотрудничать в аграрной, промышленной и энергетической сферах. С Оманом же курс на логистические и инвестиционные проекты, а Республика Гвинея может стать еще одними воротами в Африку.

«Величайшие ценности для белорусов: мир и согласие, возможность спокойно трудиться и развиваться. Выступаем за новый справедливый миропорядок, за возможности для развития и достойного будущего для всех народов, а не только для так называемого «золотого миллиарда», – подчеркнул Лукашенко.

Для этого нужно сотрудничать даже вопреки сложным условиям, уверен президент Беларуси. Об этом он говорил с послом Японии и призвал Токио восстанавливать контакты с Минском.

«Давайте сотрудничать – что вы остерегаетесь все. У нас есть совместные темы. Мы очень надеемся, что благодаря вам мы сможем продвинуться по многим направлениям», – заявил президент.

«Я хотел бы передать слова императора Японии. Он делает продвижение двусторонних отношений», – отметил посол Японии в Беларуси Хироюки Ямамото.

Президент поздравил послов с началом их дипмиссий и выразил надежду, что гости полюбят Беларусь.

Также Александр Лукашенко предложил поделиться с дипломатами опытом госуправления в области организации единого дня голосования и Всебелорусского народного собрания.