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Лукашенко: Беларусь выступает за более справедливый миропорядок
16.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов восьми стран. С каждым дипломатом глава государства пообщался лично и расставил акценты в развитии двусторонних отношений, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
В стране впервые пройдет единый день голосования. Затем будет сформировано Всебелорусское народное собрание, а 2024-й в республике объявлен годом качества, а значит ей предстоит модернизация многих сфер экономики.
Беларусь готова к диалогу со всеми странами, заявил президент. Однако особое внимание – работе с теми государствами, которые также идут навстречу.
Еще одним стратегическим партнером Лукашенко назвал Турцию. У Минска и Анкары общие приоритеты по многим направлениям. Непалу Лукашенко предложил сотрудничать в аграрной, промышленной и энергетической сферах. С Оманом же курс на логистические и инвестиционные проекты, а Республика Гвинея может стать еще одними воротами в Африку.
Для этого нужно сотрудничать даже вопреки сложным условиям, уверен президент Беларуси. Об этом он говорил с послом Японии и призвал Токио восстанавливать контакты с Минском.
«Я хотел бы передать слова императора Японии. Он делает продвижение двусторонних отношений», – отметил посол Японии в Беларуси Хироюки Ямамото.
Президент поздравил послов с началом их дипмиссий и выразил надежду, что гости полюбят Беларусь.
Также Александр Лукашенко предложил поделиться с дипломатами опытом госуправления в области организации единого дня голосования и Всебелорусского народного собрания.
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Президент принял верительные грамоты послов восьми стран. С каждым дипломатом глава государства пообщался лично.
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