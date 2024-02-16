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Новый генетический анализатор появился в онкоцентре Беларуси

16.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новый генетический анализатор появился в онкоцентре Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

15 февраля – Международный день детей, больных раком. В Беларуси этот диагноз каждый год выявляют в среднем у 300 детей. В республиканском центре онкологии, гематологии и иммунологии представили новый генетический анализатор. Он значительно ускорит процесс установки диагноза и поможет избежать ошибок, рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

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Три недели вместо двух лет – столько понадобится белорусским врачам, чтобы поставить диагноз. Новое оборудование иностранного производства экономит не только время, но и деньги. Сами исследования станут в три раза дешевле.

Роботизированная станция и станция анализа данных позволяют досконально изучить ДНК ребенка и обнаружить проблему – поломанный ген. За один цикл комплекс исследует анализы почти 100 пациентов.

«Это оборудование необходимо для наших пациентов и для решения других смежных задач: например, это привлечение пациентов из других стран, которые тоже будут иметь возможность получать здесь медицинскую помощь», – заявил министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев.

Сейчас в центре исследований ожидают около 600 детей. Каждую неделю поступает примерно 30 новых обращений. В планах – использовать это оборудование и для детей с другими патологиями.

«Мы планируем его использовать в дальнейшем не только для диагностики наших профильных пациентов, но и в сложных клинических случаях при каких-то других смежных патологиях. Например, при наследственных болезнях обмена, при аутоиммунных заболеваниях. При неврологических болезнях», – рассказала директор республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии Анжелика Солнцева.

Онкозаболеваниями страдают почти 40 тысяч несовершеннолетних белорусов. Злокачественные опухоли у детей развиваются быстрее, чем у взрослых.

Поэтому чем быстрее выявят болезнь, тем эффективнее пройдет лечение. Количество маленьких пациентов в стране, которым удалось справиться с болезнью, постоянно растет. Так, за 30 лет риск смертности детей от рака снизился с 85% до 15%.



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