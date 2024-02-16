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Новый генетический анализатор появился в онкоцентре Беларуси
16.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
15 февраля – Международный день детей, больных раком. В Беларуси этот диагноз каждый год выявляют в среднем у 300 детей. В республиканском центре онкологии, гематологии и иммунологии представили новый генетический анализатор. Он значительно ускорит процесс установки диагноза и поможет избежать ошибок, рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Роботизированная станция и станция анализа данных позволяют досконально изучить ДНК ребенка и обнаружить проблему – поломанный ген. За один цикл комплекс исследует анализы почти 100 пациентов.
Сейчас в центре исследований ожидают около 600 детей. Каждую неделю поступает примерно 30 новых обращений. В планах – использовать это оборудование и для детей с другими патологиями.
Онкозаболеваниями страдают почти 40 тысяч несовершеннолетних белорусов. Злокачественные опухоли у детей развиваются быстрее, чем у взрослых.
Поэтому чем быстрее выявят болезнь, тем эффективнее пройдет лечение. Количество маленьких пациентов в стране, которым удалось справиться с болезнью, постоянно растет. Так, за 30 лет риск смертности детей от рака снизился с 85% до 15%.
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Оборудование ускорит процесс установки диагноза и поможет избежать ошибок.
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