Погода в СНГ: в Таджикистане похолодает, в Беларусь вернулись перелетные птицы

В Душанбе весенние плюс 20. Но уже завтра погода напомнит жителям страны, что февраль – зимний месяц. Холод и ветер будут продвигаться вглубь страны, резко похолодает. Местами выпадет снег. На юге республики обильные осадки могут спровоцировать повышение уровня воды в реках Яхсу и Кызылсу. Спасатели рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности.



Беларусь

В Беларуси снег с дождем. Погода облачная с прояснениями, местами слабый туман и гололедица. В столице – плюс три. А вот на западе страны термометры покажут до 11 градусов тепла. О скором наступлении весны белорусов предупредили перелетные птицы. Стая диких гусей вернулась на юг страны. Косяк из 200 особей заметили в Национальном парке «Припятский». Если верить приметам, то скоро в Беларуси установится теплая погода.