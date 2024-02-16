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Погода в СНГ: в Таджикистане похолодает, в Беларусь вернулись перелетные птицы
16.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
В Казахстане в ближайших планах только холод. На севере страны местами морозы под 40, сильный ветер. В 13 областях объявили штормовое предупреждение. Заметает восток, юг и юго-запад республики. К вечеру холод доберется и до Алматы. Сейчас в городе сильный снегопад. На дорогах плохая видимость. Коммунальщики в усиленном режиме чистят от снега проезжую часть и тротуары. Им помогают 500 единиц спецтехники. Улицы обрабатывают антигололедными средствами. Полицейские призывают водителей и пешеходов к осторожности. Без острой необходимости на улицы города сегодня лучше не выезжать.
Таджикистан
В Душанбе весенние плюс 20. Но уже завтра погода напомнит жителям страны, что февраль – зимний месяц. Холод и ветер будут продвигаться вглубь страны, резко похолодает. Местами выпадет снег. На юге республики обильные осадки могут спровоцировать повышение уровня воды в реках Яхсу и Кызылсу. Спасатели рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности.
В Беларуси снег с дождем. Погода облачная с прояснениями, местами слабый туман и гололедица. В столице – плюс три. А вот на западе страны термометры покажут до 11 градусов тепла. О скором наступлении весны белорусов предупредили перелетные птицы. Стая диких гусей вернулась на юг страны. Косяк из 200 особей заметили в Национальном парке «Припятский». Если верить приметам, то скоро в Беларуси установится теплая погода.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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