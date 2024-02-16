Турнир по шахматам в Беларуси собрал 2500 подростков со всей страны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходит турнир по шахматам среди подростков. Две с половиной сотни юношей и девушек приехали в Минск со всей страны, рассказала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Расставить белые и черные фигуры на доске они могут с закрытыми глазами. Юным шахматистам – от восьми до двенадцати лет. Некоторые уже с международными наградами. Дамиру Булгаку всего 10. Он представлял Беларусь на чемпионатах мира и Европы.

«Я начал очень быстро выполнять разрядные и дошел до третьего очень быстро. Я понял, что шахматы это что-то, что может стать моим. Мне больше всего тактика нравится. Красиво очень получается, когда ты просчитал вариант какой-то, очень далекий, и он получился», – рассказал Дамир Булгак.

Со времен СССР методы подготовки шахматистов изменились. Теперь это не просто хобби, а профессиональный спорт, для многих уже с детства. Сегодня в 12 лет можно стать гроссмейстером. У мальчиков и девочек раздельные турниры. В мужских шахматах конкуренция выше.