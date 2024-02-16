ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Турнир по шахматам в Беларуси собрал 2500 подростков со всей страны

16.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Турнир по шахматам в Беларуси собрал 2500 подростков со всей страны
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси проходит турнир по шахматам среди подростков. Две с половиной сотни юношей и девушек приехали в Минск со всей страны, рассказала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Расставить белые и черные фигуры на доске они могут с закрытыми глазами. Юным шахматистам – от восьми до двенадцати лет. Некоторые уже с международными наградами. Дамиру Булгаку всего 10. Он представлял Беларусь на чемпионатах мира и Европы.

«Я начал очень быстро выполнять разрядные и дошел до третьего очень быстро. Я понял, что шахматы это что-то, что может стать моим. Мне больше всего тактика нравится. Красиво очень получается, когда ты просчитал вариант какой-то, очень далекий, и он получился», – рассказал Дамир Булгак.

Со времен СССР методы подготовки шахматистов изменились. Теперь это не просто хобби, а профессиональный спорт, для многих уже с детства. Сегодня в 12 лет можно стать гроссмейстером. У мальчиков и девочек раздельные турниры. В мужских шахматах конкуренция выше.

Выиграть, не касаясь фигур
Запрещенные приемы в шахматах
«Партии бывают идут по пять часов, и надо сидеть с полной концентрацией, не отвлекаясь ни на что, просчитывать ходы. Довольно тяжело. Это и спорт, и работа – нагрузка колоссальная. И да, если посмотреть по количеству, то мальчиков будет прилично больше, чем девочек», – отметил чемпион Беларуси по шахматам Максим Царук.

Партии длятся не меньше часа. Встречаются за доской восемь дней подряд. Турнир проходит по швейцарской системе. Когда участников много, олимпийский подход «на выбывание» организовать сложно.

«Придумана система, при которой играет определенное количество туров. Например, здесь – девять туров. И лучшие, кто набирает большее количество очков, потом ранжируются. К девятому туру уже лидеры с лидерами переигрывают, и там понимаешь кто сильнейший», – объяснил старший тренер национальной команды Беларуси по шахматам Юрий Борсук.

Этот республиканский чемпионат самый важный в календаре спортсменов. Впереди – решающий финальный тур. На нем определится лучший шахматист в своем возрасте. Он и будет представлять страну на чемпионате мира.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юным шахматистам – от восьми до двенадцати лет. У некоторых из них уже есть международные награды.
 
Новости дня
Новости разные
 
Наблюдатели от СНГ встретились с коммунистами Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2024
Mir24.TV Belarus
16.02.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика